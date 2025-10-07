El Ayuntamiento de León refuerza la plantilla del Servicio de Limpieza con 10 nuevos contratos

Publicado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León refuerza el Servicio de Limpieza con la contratación de diez peones de limpieza y recogida. Una actuación con cargo a la Resolución de 9 de abril de 2025 de la Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones dirigidas a los ayuntamientos de municipios y a las diputaciones provinciales del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social por parte de desempleados (PLANIEL 2025).

La duración del contrato, a jornada completa, comprende el periodo entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento de León reforzará las labores de limpieza en zonas turísticas y de ocio así como en aquellas que presentan demandas ciudadanas.