Casi todos los comercios de San Andrés de Rabanedo participan en un programa de reactivación comercial

Un total de 280 establecimientos comerciales, que suponen el 93,33 por ciento de los comercios minoristas de la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo, se adhirieron al proyecto integral de reactivación del comercio minorista de proximidad promovido por el Ayuntamiento y cofinanciado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, logró la adhesión .

La campaña, cuyas acciones se desarrollan entre el 1 de noviembre del pasado año y el 15 de octubre del actual, tuvo como objetivo fomentar el consumo local y dar visibilidad al comercio de proximidad en el municipio. Para ello, contó con una subvención de algo más de 20.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, equivalente al 75 por ciento del presupuesto total.

El programa contó con diferentes actuaciones de promoción comercial, como una campaña promocional de apoyo al comercio minorista con actividades como una jornada de comercio en la calle, un concurso de escaparates navideños y acciones de publicidad destinadas a sensibilizar al consumidor sobre la importancia del consumo de cercanía.

Además, se desarrolló y mejoró la plataforma digital www.comercioaytosanandres.es, que agrupa a un gran número de comercios de proximidad y que tuvo una gran aceptación entre los establecimientos comerciales de la localidad. El proyecto incluyó también la elaboración de la guía comercial de San Andrés del Rabanedo, que busca aumentar la visibilidad de los comercios minoristas y presentar una imagen atractiva con información actualizada de ubicación y contacto para contribuir al incremento de las ventas.

El programa forma parte del conjunto de proyectos de reactivación comercial financiados durante este año por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Dentro de esta línea de colaboración con las entidades locales, se llevaron a cabo 24 proyectos de apoyo al consumo en el comercio de proximidad con una aportación económica de más de 1,5 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León.