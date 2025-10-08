UPL recuerda al PSOE el nulo avance de Feve, San Marcos y el Emperador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UPL recordó ayer al PSOE los tres grandes «incumplimientos» que, a su juicio, siguen coleando en la ciudad: La integración de Feve, la segunda fase de San Marcos y la rehabilitación del teatro Emperador. Indican, que el ministro Óscar Puente «ha vuelto otra vez a insistir en la solución, supuestamente temporal, de un trazado urbano con un autobús eléctrico», lo que fue también ratificado por el secretario de Estado José Antonio Santano, en lo que constituye una «auténtica burla» para los leoneses, Creen que los 7 años de gobierno del PSOE «han tenido tiempo, no solo para solventar las dificultades administrativo-burocráticas, por otra parte inexistentes, como para adquirir los tren-tran que deberían de circular a lo largo de toda la línea y además así evitar innecesarios e incómodos transbordos». Los leonesistas afean también las cifras y resultados del hostal de San Marcos «por la falta de instalaciones y aún sin saber cuándo se iniciarán las obras». E indican que el Ministerio de Cultura sigue, desde el año 2006, y por tanto con gobiernos de PP y PSOE, con sus «incumplimientos» con la partida presupuestaria necesaria para acondicionar el Emperador para su posterior cesión al Ayuntamiento de León.