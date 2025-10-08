Sale a licitación la construcción del polideportivo en el cuartel del Ferral

Un instante de la competición celebrada en el cuartel de Ferral.DL

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa ha sacado a licitación la construcción de un polideportivo en la base militar Conde de Gazola, ubicada en Ferral del Bernesga, esede de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que servirá como espacio de instrucción físico-militar, con un presupuesto estimado de 3,2 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por el arquitecto Julio Ruiz Sanabria, bajo la dirección de la teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra (CIPET), Araceli Ortiz Quintana.

El anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado detalla que el procedimiento —que tiene como objetivo dotar a la base de un espacio adecuado para el desarrollo de la instrucción físico-militar de la unidad— será abierto y que las ofertas podrán presentarse hasta las 23.59 horas del 17 de octubre de 2025.

PLICAS

La apertura de las plicas se realizará en dos fases: la documentación administrativa se abrirá el 20 de octubre y la oferta económica el 29 de octubre, ambas en la sede de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa en Madrid.

El contrato contempla criterios sociales, ambientales y laborales, como la promoción del empleo de personas con dificultades de inserción, la igualdad de género, la formación en el lugar de trabajo y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Entre los criterios de adjudicación destacan la oferta económica (50%), la elaboración de un modelo BIM As Built (15%), la composición del equipo de trabajo (20%), el mantenimiento legal de las instalaciones (10%) y la ampliación del plazo de garantía (5%).

Las empresas interesadas deberán acreditar su solvencia económica, técnica y profesional, estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas y cumplir con las clasificaciones exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

La presentación de ofertas podrá realizarse de forma electrónica, y también se aceptarán pedidos, facturación y pagos electrónicos. El órgano competente para resolver posibles recursos será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en Madrid.