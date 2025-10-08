Quiñones iniciará ya la red de calor de León y ampliará en Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó ayer que se iniciará «próximamente» la construcción de la red de calor y su central en León, mientras se trabaja en la ampliación de la actuación en Ponferrada. A estas actuaciones, indicó, le seguirán otras en Salamanca, Segovia, Medina del Campo (Valladolid) o Villablino (León).

En la sesión de control al Ejecutivo, el procurador de UPL José Ramón García exigió a la Junta que escuche a los vecinos de la capital leonesa que se oponen al proyecto, que denunció no se ha tramitado con transparencia. Además, censuró que se desvíen más de 22 millones de euros de los fondos de transición justa de las cuencas mineras hacia la ciudad de León. «La sociedad no olvida, ni olvidará», advirtió al consejero.

Sin embargo, el titular de Medio Ambiente aseguró que no iban a renunciar al proyecto de la red de calor que señaló supondrá una inversión de más de 80 millones, a los que se unen otros 20 para Ponferrada, lo que generará unos 250 empleos durante la construcción, 35 para su funcionamiento y 100 para la recogida de biomasa en el monte.

Además, Suárez-Quiñones defendió los beneficios para los particulares y las administraciones porque ofrece estabilidad en los precios y seguridad del suministro, además de una «purificación» del ambiente de las ciudades. A su juicio suponen una oportunidad de «modernidad» para León y Ponferrada, que se sumarán a la nómina de ciudades que ya disponen de una red de calor, como Valladolid, Ávila, Palencia o Soria.

Finalmente, el procurador de UPL aseguró que se trata de un «centralismo disfrazado de ecologismo» y pidió a la Junta que acate las sentencias que han anulado los permisos para las obras previstas en Ponferrada, que acumulan en su opinión «diez años de penurias e incertidumbre».

Coronación

Por otro lado, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció ayer la conmemoración en 2026 del 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII como rey de León, una figura que posteriormente fue emperador de la España cristiana. Se trata de una de las actividades trasladadas por el consejero, que se enmarcan en las diferentes celebraciones que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León tiene en el horizonte 2030, cuando se cumplen 800 años de la unión de los reinos de León y Castilla.