La 'llamada' de trabajo de un gran supermercado en Villaobispo desborda las previsiones de solicitantes

Explicaciones sobre los puestos de trabajo que ofertará el supermercado que la firma Lupa abrirá en Villaobispo a principios del próximo año.ANGELOPEZ

Colas y esperanza. Más de 140 personas se han acercado esta mañana hasta la casa de cultura de Villaobispo para el proceso selectivo de un gran supermercado que abrirá sus puertas en la localidad a principios de 2026.

La cadena Lupa había convocado esta cita para explicar los puestos que ofrece y recoger currículums y se ha visto desbordada ante la avalancha de interesados

El Ayuntamiento de Villaquilambre colabora con la iniciativa cediendo la casa de cultura en un intento de fomentar el empleo local, ya que la oferta de esta compañía incluye trabajo estable, con turnos y formación.

Esta tarde, a las seis, celebrará una segunda convocatoria

ANGELOPEZ