La 'llamada' de trabajo de un gran supermercado en Villaobispo desborda las previsiones de solicitantes
Más de 140 personas acuden a la primera sesión informativa de Lupa para explicar los empleos que oferta y recoger currículums
Colas y esperanza. Más de 140 personas se han acercado esta mañana hasta la casa de cultura de Villaobispo para el proceso selectivo de un gran supermercado que abrirá sus puertas en la localidad a principios de 2026.
La cadena Lupa había convocado esta cita para explicar los puestos que ofrece y recoger currículums y se ha visto desbordada ante la avalancha de interesados
El Ayuntamiento de Villaquilambre colabora con la iniciativa cediendo la casa de cultura en un intento de fomentar el empleo local, ya que la oferta de esta compañía incluye trabajo estable, con turnos y formación.
Esta tarde, a las seis, celebrará una segunda convocatoria