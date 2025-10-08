Feve 'persigue' a todos los miembros del Gobierno que pisen León

La Plataforma en Denfesa de Feve advierte de que 'perseguirá' a todos los miembros del Gobierno que pasen por León, especialmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las dos próximas visitas que tiene anunciadas. "Los miembros del Gobierno de España deben saber que su presencia en León será conflictiva mientras no solucionen los conflictos que causan", asegura la plataforma en un escrito en el que exigen también al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, que lleve a uno de los miembros de la organización a la reunión que mantendrá con el ministro de Transportes, Óscar Puente, el próximo día 16.

La plataforma tiene previsto movilizarse el día 26 de este mes, en el encuentro nacional del PSOE que se celebrará en León y al que asistirá el presidente Sánchez; y también el día 16 el la clausura del Encuentro Nacional de Seguridad de la Información (Enise), para la que está anunciada, aún sin confirmar, la presencia del presidente.

La 'locuacidad' de Santano

La plataforma ha lamentado, por otra parte, que "la locuacidad reciente del secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, contraste con el sostpechoso silencio del mismo ministerio a las solicitudes de Transparencia".

Y reiteran que "tras un año de intensa movilización ciudadana en León" el ministerio "no haga más que explicar las posiciones que dieron origen a esta movilización". Señalan así que "en función de los días" trasladan "la solución real prevista, que es dejar todo como está otros quince años más", o "el nuevo embuste que es el autobús eléctrico, solución provisional que podían haber implementado hace años si realmente hubiese sido una propuesta seria".

Además, reclaman a Santano que obedezca "la realidad contractual amparada en el convenio marco de 2010", y la voluntad popular expresada en una decena de manifestantes, además de las mociones y proposiciones no de ley de ayuntamientos, Diputación, las Cortes de Castilla y León y el Senado, "que han votado por unanimidad en favor del retorno del tren a la estación de Matallana".

Estudio de viabilidad

Actividades de la Fiesta Ferroviaria.

Por último recuerdan que se está realizando un estudio de la viabilidad técnica del proyecto de integración, con un comité formado por prestigiosos ingenieros y juristas. Además de la colaboración con la Universidad de León.

También este fin de semana, el sábado día 11, la plataforma estará presente en la fiesta ferroviaria de Cistierna.