El PP denuncia “la incapacidad de gestión” del equipo de gobierno de la Diputación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El reciente reparto de las ayudas de Protección Civil del año 2022 es un ejemplo más de la “incapacidad de gestión” del equipo de gobierno de la Diputación de León. El pasado 30 de septiembre tuvo lugar el órgano colegiado donde se propuso la distribución de las ayudas para los ayuntamientos y las mancomunidades en régimen de concurrencia competitiva.

“Es una clara muestra de la dejadez, de la dejación de funciones del equipo de gobierno”, remarca el portavoz popular, David Fernández, quien considera “inconcebible” que se produzca, con tres años de retraso, este reparto de unas ayudas “que se conceden todos los años”.

Esta situación, una vez más, ‘obliga’ a los ayuntamientos y las mancomunidades a asumir los gastos “hasta que la Diputación les ingresa la ayuda, que como vemos es con un retraso muy considerable”.

Los populares denuncian que “no se puede decidir cuanto dinero reciben los ayuntamientos y las mancomunidades una vez que se ha acometido el gasto” porque esto puede suponer “un sobrecoste que no cubre, como estaba prevista, la subvención de la institución provincial”.

El reparto beneficiará a 13 ayuntamientos con ayudas totales de 54.163 euros que van desde los 1.122 euros de Fabero a los 15.000 que recibirá Villablino o los 14.620 euros que abonarán al Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

En el caso de las mancomunidades, se reparten 8.082 euros entre cuatro con cantidades que oscilan entre los 621 euros de la Omaña-Luna a los más de 3.000 euros que recibirá la Mancomunidad de Municipios del Curueño.

David Fernández critica, a su vez, que sólo se repartirá el 50% de los 125.000 euros previstos en la convocatoria, lo que supondrán que “más de 60.000 euros se vayan directamente al remanente, lo que demuestra, una vez más, que la gestión de los fondos de la institución provincial es claramente mejorable”.