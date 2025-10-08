El PSOE denuncia “el electoralismo y la hipocresía” del PP tras el “abandono” de la Junta a León “desde hace 38 años”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Partido Socialista de León denunció hoy “el electoralismo y la hipocresía” del Partido Popular después de una iniciativa en el Congreso, impulsada por Ester Muñoz por el “abandono institucional y la alarmante falta de inversión por parte del Gobierno”. Frente a ello, el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, afirmó que “el único abandono que sufre León es el del PP en la Junta de Castilla y León desde hace 38 años”.

Javier Alfonso Cendón, que también es diputado nacional, será el encargado de defender la posición socialista en el debate de la Cámara Baja, donde avanzó que “se hablará del futuro de León, pero también de responsabilidades”, ya que “quienes hoy se rasgan las vestiduras fueron los mismos que condenaron a la provincia a la parálisis y al retroceso durante décadas”.

Además, Cendón criticó “el electoralismo descarado que hay detrás de esta maniobra del PP”, al considerar que la PNL presentada “no busca soluciones para León, sino titulares para el PP” en un “puro oportunismo político” mediante el que “intentan utilizar a la provincia como arma arrojadiza porque saben que se acercan elecciones y tienen pánico a perder el poder en Castilla y León”. Sin embargo, advirtió que los leoneses “ya no se dejan engañar por sus campañas de humo”.

El dirigente socialista aseguró que todos los proyectos estratégicos de la provincia “avanzan con el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez”. En este sentido, recordó que la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros “se encuentra en su última fase, pendiente únicamente de la licitación de la obra”, y que el Teatro Emperador “ya cuenta con consenso institucional y dotación presupuestaria después de décadas de abandono”.

También apuntó que el Parador de San Marcos tiene licitado el proyecto de su segunda fase, que ampliará sus instalaciones con nuevos salones, piscina y más habitaciones, reforzando su atractivo turístico, y que la autovía A-76, entre Ponferrada y Ourense, “licitará en breve su primer tramo con una inversión superior a los 100 millones de euros”.

El líder de los socialistas leoneses también apuntó que el estudio de viabilidad del lazo del Manzanal “avanza para reforzar la conexión ferroviaria dentro del Corredor Atlántico, una infraestructura de la que León es una de las provincias más beneficiadas”. A todo ello sumó el papel del Instituto Nacional de Ciberseguridad, “que ha colocado a León en el mapa mundial de la ciberseguridad y se ha convertido en el buque insignia tecnológico y digital de la provincia”.

“Mientras el Gobierno socialista cumple con León, el PP no soporta ver cómo esta tierra avanza, por eso vuelven a la vieja táctica del victimismo y la mentira”, apuntó Cendón, al tiempo que puso de relieve que “fueron los gobiernos de Rajoy los que paralizaron proyectos, recortaron inversiones y dejaron a León sumida en el abandono”, mientras que “hoy, en cambio, León avanza con hechos”.

También recordó el socialista que el PP “votó sistemáticamente en contra de los intereses de León” en el Congreso, “oponiéndose a presupuestos, a los planes de transición justa y a las medidas que apoyan la reindustrialización, la innovación y el empleo”. Por ello, consideró que lo que deberían hacer Ester Muñoz y el PP es “pedir perdón por los 38 años de abandono del PP en la Junta de Castilla y León, por su nefasta gestión y por haber vaciado los pueblos, degradado la sanidad pública y frenado el desarrollo”.

Para finalizar, el también diputado nacional también lamentó el “nerviosismo del PP” con “Suárez-Quiñones hundido, con un horizonte judicial abierto, reprobado por el Parlamento y con una ciudadanía que le da la espalda”. “Salen a la desesperada para desviar la atención de su propio desastre político. Pero León no se deja engañar”, advirtió.

“El PP está muy interesado en no hablar de sus competencias en Castilla y León, pero lo haremos y hablaremos de su fracaso en sanidad, de su abandono educativo, del deterioro de los servicios públicos, del retraso en las infraestructuras y de su nefasta gestión de los incendios que cada verano arrasan nuestra comunidad”, concluyó Javier Alfonso Cendón, al tiempo que puntualizó que todo eso se hará “en las urnas de la próxima cita electoral, donde se decidirá quién defiende de verdad esta tierra y quién lleva 38 años viviendo de ella”.