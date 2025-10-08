La saga de los accidentes de moto sigue en León: otro en la Universidad

La espiral de accidentes de moto que se reiteran en las últimas semanas en León escribió esta tarde otro capítulo en la Universidad.

Fue en el Campus de Vegazana, a la altura de la Facultad de Ingeniería industrial a las 17.02 horas, en la calle Emilio Hurtado a la altura del parking.

Se produjo produjo una colisión entre un turismo y una moto, a resultas del cual una motorista de 37 años ha resultado herida con contusiones y arañazos.

El 112 avisó al Cuerpo Nacional de Policía desde la Sala del 112 Sacyl, y a la Policía Local de León.