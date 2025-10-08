Diario de León

La saga de los accidentes de moto sigue en León: otro en la Universidad

Una motorista de 37 años ha resultado herida a causa del impacto contra un turismo

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.

León

La espiral de accidentes de moto que se reiteran en las últimas semanas en León escribió esta tarde otro capítulo en la Universidad.

Fue en el Campus de Vegazana, a la altura de la Facultad de Ingeniería industrial a las 17.02  horas, en la calle Emilio Hurtado a la altura del parking. 

Se produjo produjo una colisión entre un turismo y una moto, a resultas del cual una motorista de 37 años ha resultado herida con contusiones y arañazos. 

El 112 avisó al Cuerpo Nacional de Policía desde la Sala del 112 Sacyl, y a la Policía Local de León.

