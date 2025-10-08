Un conductor anciano se empotra contra una farola en La Serna y queda inconsciente

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Un anciano de 84 años ha sido trasladado al Hospital tras quedar inconsciente después de estrellarse contra una farola en la calle La Serna de León, a la altura de la gasolinera.

Los hechos se han producido a las 17.46 horas. El vehículo se ha empotrado contra una farola.

El 112 solicitó asistencia para un varón de 84 años que primero tenía dolor de cuello y luego perdió el conocimiento.

Se dio aviso a Sacyl, Cuero Nacional del Policía de León, Policía Local León y Bomberos de León por el riesgo de caída de la farola.