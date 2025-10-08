No, no todo el mundo podrá disfrutar en 2026 de los viajes del Imserso 2025 (por estos requisitos)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa de viajes para personas mayores en España ha publicado los criterios de selección para la temporada 2025-2026, estableciendo claramente quiénes podrán beneficiarse de esta iniciativa social tan esperada. La Resolución del 13 de junio de 2025, emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), detalla los requisitos específicos que deben cumplir los solicitantes para acceder a las miles de plazas disponibles en el programa. No hay ninguno específico para los leoneses.

Esta convocatoria, que viene corregida por una resolución posterior del 25 de junio de 2025, establece un marco normativo basado en la Orden SCB 926/2018, del 10 de septiembre. Los viajes subvencionados no son accesibles para todos los ciudadanos españoles, sino que están diseñados específicamente para personas mayores que cumplan determinadas condiciones relacionadas con su situación en el sistema de Seguridad Social.

Los expertos en políticas sociales consideran que estos programas representan una de las iniciativas más valoradas por el colectivo de mayores en España, ofreciendo oportunidades de ocio y socialización a precios reducidos. Sin embargo, es fundamental conocer los criterios de selección para evitar sorpresas desagradables durante el proceso de solicitud.

Perfiles que pueden acceder al programa de viajes

Según la normativa vigente, pueden participar en el Programa de Turismo del Imserso para la temporada 2025-2026 diferentes categorías de personas. En primer lugar, los pensionistas por jubilación del sistema de Seguridad Social español tienen acceso prioritario. Este grupo constituye el núcleo principal de beneficiarios, ya que el programa está diseñado específicamente para recompensar a quienes han contribuido durante su vida laboral al sistema.

También pueden optar a estas plazas los pensionistas de viudedad con 55 años o más dentro del sistema español. Asimismo, quienes reciben pensiones por otros conceptos o prestaciones por desempleo pueden participar siempre que tengan 60 años cumplidos. El cuarto grupo lo conforman los asegurados o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social con 65 años o más.

El programa no olvida a los españoles que residen en el extranjero, quienes también pueden acceder siempre que cumplan alguno de los requisitos mencionados anteriormente. De igual forma, los emigrantes españoles que han retornado al país pueden beneficiarse si son pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países donde emigraron.

Condiciones para acompañantes y familiares

Un aspecto destacable de la convocatoria 2025-2026 es la posibilidad de que los beneficiarios viajen acompañados. Los cónyuges o parejas de hecho pueden participar sin necesidad de cumplir los mismos requisitos exigidos al titular. Esta flexibilidad permite que muchas parejas donde solo uno cumple las condiciones puedan disfrutar juntos de los viajes.

Además, la normativa contempla la inclusión de hijos con discapacidad en grado igual o superior al 45%, siempre que se alojen en la misma habitación que sus padres. En caso de necesitar habitación individual, deberán abonar un suplemento que estará sujeto a la disponibilidad de plazas en cada destino.

Un requisito fundamental para todos los participantes, excepto para los hijos con discapacidad, es la capacidad de valerse por sí mismos para realizar actividades básicas de la vida diaria. Este punto es crucial, ya que el programa no está diseñado como un servicio asistencial, sino como una iniciativa de ocio activo para personas autónomas.

Proceso de verificación y declaración responsable

Para simplificar los trámites administrativos, el Imserso ha establecido que los solicitantes acreditarán el cumplimiento de los requisitos mediante declaración responsable. Este mecanismo agiliza el proceso, pero implica un compromiso de veracidad por parte del solicitante respecto a su situación personal.

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente todos los requisitos antes de presentar la solicitud. En el caso de falsear información en la declaración responsable, los solicitantes podrían enfrentarse a sanciones administrativas y a la exclusión del programa actual y futuros.

El proceso de selección para la temporada 2025-2026 comenzará próximamente, y se espera una gran demanda como en años anteriores. En la edición 2024-2025, más de 900.000 personas se beneficiaron de estos viajes, con un índice de satisfacción superior al 85%, según datos oficiales.

Impacto social y económico del programa

El Programa de Turismo del Imserso no solo beneficia a las personas mayores, sino que representa un importante motor económico para el sector turístico español, especialmente durante la temporada baja. Los viajes programados ayudan a mantener la actividad hotelera y de servicios en zonas costeras e insulares cuando disminuye el turismo internacional.

Según estimaciones del sector, por cada euro que invierte el Estado en este programa, se generan casi 1,8 euros en actividad económica y ahorro en prestaciones por desempleo. En 2024, el programa generó más de 10.000 puestos de trabajo directos durante los meses de menor ocupación turística.

Para la temporada 2025-2026, el gobierno ha incrementado la dotación presupuestaria hasta los 110 millones de euros, lo que permitirá ofrecer más plazas y destinos que en convocatorias anteriores. Entre las novedades de esta edición destacan nuevas rutas culturales por ciudades del interior de España y un aumento de los programas de termalismo, muy demandados por sus beneficios para la salud.