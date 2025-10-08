Arranca en León el Programa Interuniversitario de la Experiencia con más de un millar de alumnos

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, participa en el acto de inauguración del curso académico 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que impulsa la Junta.JCYL

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Programa Interuniversitario de la Experiencia reúne este curso a 1.077 alumnos en las sedes de León, Ponferrada y Astorga, además de los participantes en las sedes online de Cistierna, Sahagún y Villablino, lo que refleja un aumento significativo respecto al curso pasado y confirma el "creciente interés" por esta oferta formativa y cultural.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha participado esta tarde en el acto de inauguración del curso académico 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que impulsa la Junta en colaboración con la Universidad de León.

El objetivo de esta iniciativa que cada año reúne más estudiantes es promover un envejecimiento activo ofreciendo a las personas mayores acceso a la cultura, la ciencia y la vida social.

En toda Castilla y León, los participantes superan los 6.100, un diez por ciento más que en el curso anterior, con un 91 por ciento de satisfacción y casi el 100 por ciento de recomendación, todo ello a través de la inversión de más de 320.000 euros de la Administración autonómica.

Esta iniciativa, ha subrayado el representante autonómico, fomenta la formación continua, la convivencia intergeneracional y la lucha contra la soledad al demostrar que la edad no es una barrera, sino un puente hacia el aprendizaje y la participación.