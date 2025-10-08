León resucita parte de su memoria en el cementerio

La historia de León no yace muerta. Aunque haya capítulos que se deban desenterrar en el cementerio de Puente Castro, donde reposan los personajes que han marcado el devenir de la ciudad. Otra gavilla de ellos se muestran desde este miércoles y hasta el domingo, con todas lñas plazas agotadas en apenas minutos, como cada otoño antes de Todos los Santos, en las rutas culturales guiadas y teatralizadas que organiza Serfunle con el empeño de poner en valor el patrimonio del camposanto y la vida de quienes ahí reposan.

La teatralización resucita a Ciriaco Fernández, caracterizado como el sastre que fundó el negocio de alta sastrería cuya memoria hoy permanece en la denominación de la casa que hace esquinazo en Santo Domingo con Ordoño II. En la ruta por el camposanto, en la que se aparece además la Dama de Arintero para contar su leyenda guerrera y la esclava romana Jucunda, se reparten estaciones más discretas que rescatan las vidas de otros seis personajes de la historia leonesa. Delante de sus tumbas, el guía rememora a Lucio García Ortega, profesor en el instituto Padre Isla, referente en la filosofía como alumno de la escuela de López Aranguren; a Senén Blanco, pionero del ciclismo español y figura emblemática en la historia deportiva de León; a Juan Eloy Díaz-Jiménez Villamor, erudito historiador, promotor de la excavación de la villa romana de Navatejera; a Magín Fernández Perandones, ejemplo de médico por su dedicación incansable y su trato humano hacia los pacientes; y a las Agustinas Recoletas, que han dejado la ciudad después de tres siglos. Ocho capítulos de la memoria de León resucitada.