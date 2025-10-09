Los aspirantes a un puesto desbordan la oferta para Villaobispo de un híper

Decenas de solicitantes acudieron a la llamada de una cadena alimentaria que se instalará en Villaobispo.ángelopez

Jóvenes, mayores, locales y extranjeros. La oferta de un gran supermercado que abrirá sus puertas a principios de 2026 en la localidad de Villaobispo de las Regueras desbordó ayer todas las previsiones de la cadena cántabra Lupa, cuya ‘llamada’ para explicar qué puestos quiere cubrir y las condiciones laborales que ofrece congregró a casi 150 aspirantes con perfiles de lo más variopinto.

La compañía, que ya está instalada en el municipio de Villaquilambre y da el salto expansivo de Navatejera también a Villaobispo con un nuevo establecimiento que ya está en obras, recogía además los currículums de los solicitantes. Y de hecho, se presentaron tantas personas que hoy proseguirán con las entrevistas personales ante la imposibilidades de concluirlas ayer.

La cita se desarrolló en la casa de cultura de la localidad, cedida por el Ayuntamiento de Villaquilambre para colaborar en el fomento del empleo en la zona. La empresa desplazó a dos responsables de Recursos Humanos de Cantabria y a dos encargados del entorno de León para explicar en dos sesiones informativas, una por la mañana y otra por la tarde, la plantilla que requiere para poner en marcha su nueva tienda, muy cercana a las instalaciones del Nuevo Recreo Industrial.

Tres docenas de puestos

Y fue desgranando los 35 puestos de inicio que necesita, desde responsables de la panadería, carnicería, pescadería, almacén, congelados... También comentó que algunos empleos los cubrirá con personal en plantilla que ha solicitado el traslado.

Después fue pasando una a una a gran parte de las personas que acudieron y aspiran a incorporarse a esta cadena de alimentación para efectuarlas una entrevista personal y recoger el currículum.

Acciones que hoy continúan y que ayer generaron colas y esperanza. De modo que el árbol del empleo que está agitando el alfoz leonés está generando una corriente que mueve el mercado laboral. En este municipio también está pendiente la expansión de Gadis con un nuevo área comercial en Navatejera. La firma gallega está a punto de abrir además un local en Trobajo del Camino, localidad donde Mercadona se trasladó a una nueva tienda más moderna de la avenida de Párroco Pablo Diez a los Agustinos.

Cuatro proyectos

Cada uno de esos cuatro proyectos genera de 35 a medio centenar de puestos, además de crear riqueza con el desembolso de 8 millones de euros en sus respectivas obras. Y están pendientes la apertura de una gasolinera y un gimnasio. Así que el alfoz está viviendo una etapa de reactivación laboral con nuevos inversores que darán 200 trabajos.

Villaquilambre colabora con la iniciativa de búsqueda de empleo de la empresa Lupa, ya que la oferta de esta compañía incluye trabajo estable, con turnos y formación.