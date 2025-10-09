Premio a los jóvenes talentos del podcast con un espíritu económico

El Club de Prensa de Diario de León acogió la entrega de los premios de la segunda edición del concurso de podcast.ángelopez

Capacidad para combinar profundidad conceptual con un tono ameno, creatividad, originalidad y claras definiciones, lenguaje cercano a los jóvenes dentro de los términos económicos, debate, utilización de recursos de guion y música, humor, frescura,... Todo eso y mucho más tienen los 141 podcast presentados a la segunda edición del concurso organizado por la Fundación María Jesús Soto y Diario de León, que ayer reunió al jurado para decidir los tres galardonados finalmente, tras un largo proceso de selección que no sólo ha incluido votación popular, sino la visión experta de ocho gestoras (Andbank, Fidelity Internacional, ODDO BHF AM, GAM Investments, Alliance Bernstein, Capital Group, Picteet AM y Vontobel AM).

En el Club de Prensa se desveló el primer premio entre los seis finalistas, en una competición en la que han participado 183 alumnos de más de una veintena de centros de Castilla y León. Un reconocimiento que contó con la presencia del director provincial de Educación, Alberto Natal.

El primer premio fue para Diana Liu y Leire Cuesta, del Colegio Santo Ángel de Palencia, por su trabajo Made in caos. Del que el jurado destacó que «parte de una pregunta intrigante sobre el efecto mariposa y nos sumerge con acierto en el fascinante mundo de los sistemas caóticos, explorando su relación con el clima, el cerebro humano, y especialmente el mercado global». Un podcast en el que «la dinámica de las dos voces añade ritmo y frescura, y la música contribuye a mantener la atención».

El segundo premio fue para Alejandra del Cano y Hugo Barragán, del Colegio Peñacorada de León, por Hiperconsumo en Montepinar, un trabajo en el que destaca la creatividad del guion, la originalidad y las claras definiciones; además del humor y los argumentos de una popular serie televisiva para hacer más comprensibles los conceptos y enganchar desde el primer momento.

En tercer lugar destacó el trabajo de Manuel Montoya, del IES Sem Tob de Carrión de los Condes, por GTA V. Tutorial no oficial de economía global. Una realización «creativa, cercana a los jóvenes, muy bien realizada y explicada por un excelente locutor, que utiliza con acierto el vocabulario económico».

El concurso pretende asimilar conocimientos económicos a través del aprendizaje digital. El primer puesto se premia con una tablet, el segundo con un reloj de actividad y el tercero con un e-book. Además, todos reciben en formato digital los libros de la colección Educación Financiera Básica, de la Fundación María Jesús Soto; y una suscripción digital anual a Diario de León