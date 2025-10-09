Trabajo confirma los servicios mínimos en Castilla y León para la huelga general del día 15

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diferentes organizaciones sindicales han convocado huelga general para el próximo 15 de octubre de 2025, afectando a la totalidad de los trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España. Así lo comunicó la Dirección General de Trabajo a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, tras preaviso de los sindicatos al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma los días 29 de septiembre y 3 de octubre.

En consecuencia, ante el anuncio de huelga, es imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de modo que, sin coartar los derechos individuales, se atienda al interés general para fijar los servicios mínimos, es decir, aquellos cuya ausencia o insuficiente prestación supongan o puedan llegar a suponer un riesgo para la vida y la salud, la integridad y la seguridad de las personas.

Por este motivo, las Consejerías y los Organismos Autónomos de la Junta de Castilla y León han fijado unos servicios mínimos para la Administración General, entes públicos y empresas que prestan servicios para la Administración. Dichos servicios mínimos están incorporados como Anexos a los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de hoy, y serán publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León de mañana, viernes 10 de octubre.