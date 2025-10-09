El alcalde de León acoge a un grupo de alumnos del Colegio Carmelitas

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

Cerca de una treintena de alumnos y alumnas de 2º de Primaria del Colegio Carmelitas – Fundación Vedruna Educación de León han sido recibidos por el alcalde de León, José Antonio Diez, para conocer más en profundidad el Consistorio y su funcionamiento.

En el recorrido, los alumnos han tenido la oportunidad de conocer, entre otras cosas, la Sala de Reyes y el despacho del alcalde, donde han aprovechado para transmitirle sus inquietudes y preguntarle acerca del funcionamiento del Ayuntamiento.

La visita también ha estado acompañada por la concejala de Educación, Turismo e Igualdad, Mercedes Escudero Pérez, a quien han tenido ocasión de preguntar sobre las curiosidades de la ciudad de León.