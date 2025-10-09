Cuatro trabajadores de limpieza denuncian al Ayuntamiento de León por su despido tras 29 años

Después de 29 años en el servicio de limpieza, sumados con contratos sucesivos hasta alcanzar por sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la condición de «indefinidos no fijos", cuatro trabajadores se han encontrado con la carta de despido del Ayuntamiento de León. Se van a la calle, con indemnizaciones que llegan a superar los 13.700 euros alguno de ellos, con la justificación de que sus plazas estaban sometidas a interinidad y van a ser cubiertas tras resolverse el proceso selectivo convocado en 2017. Frente a esta argumentación, los afectados intentarán hacer valer ahora el fallo judicial previo, a la vez que reseñan que hay otros 7 compañeros en su misma situación que fueron estabilizados en 2022, así como otros 6, sin sentencia siquiera, que han adquirido fijeza. Los afectados, que figuraron en las listas del sindicato Csif, reclaman al juzgado que declare «la decisión extintiva como improcedente y, en consecuencia, se reconozca» su derecho a «optar entre la readmisión o la indemnización sustitutoria de la readmisión en la cantidad equivalente a 45 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades, conforme al salario y antigüedad» que tenían. En las demandas, la primera de las cuales pasará por el juzgado este viernes, se intenta rebatir la argumentación de que su contrato desaparece con el nuevo proceso selectiva. El texto defiende que «la falta de identificación de la plaza del actor, y no sólo respecto de la convocatoria para su cobertura, sino también respecto de la situación del trabajador, lo que ha de determinar la improcedencia del despido». Pero su estrategia va más allá. Los afectados insisten en que cuentan con la sentencia del TSJ de 2015 en la que se asienta su condición de «indefinidos no fijos", después de haber arrastrado contratos sucesivos en el servicio de limpieza, primero con las concesionarias privadas y luego ya de manera directa con la administración municipal. En esta misma situación se hallaba otro compañero que, según inciden fue estabilizado en 2022 y a cuyo rebufo se sumaron otros seis sin siquiera fallo judicial. No contaban tampoco con sentencia otros 6 trabajadores que, también en 2022, fueron estabilizados, según exponen los afectados. Su estabilización se produjo, como recalcan, después de una amenaza de huelga para frenar el servicio que se resolvió mediante un Serla. No hizo lo mismo la administración con los cuatro afectados. Con la sentencia del TSJ que asentaba su consideración como «indefinidos no fijos» como aval, los reclamantes decidieron no concurrir al proceso selectivo de las 19 plazas. No les hacía falta, según entendían, porque su plaza no se hallaba en cuestión. Después se encontraron con la carta de despido. Ahora, buscan que el juzgado les rehabilite en su puesto.

