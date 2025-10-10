La Fele inicia su programa Incibe Emprende con 20 proyectos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) ha puesto en marcha la fase de incubación del programa Incibe Emprende, una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation EU.

Tras un proceso previo de selección, 20 proyectos emprendedores han sido elegidos para participar en esta fase, que se prolongará durante los próximos meses y que busca impulsar iniciativas innovadoras con alto potencial de crecimiento en el ámbito de la ciberseguridad y la digitalización. Los participantes tendrán así acceso a un completo itinerario que incluye mentorías individuales para el diseño y validación del plan de empresa; asesoramiento legal, fiscal y laboral; formación y talleres especializados y visitas agentes del ecosistema emprendedor y tecnológico.

Además, al final de esta fase de incubación se organizará un Demo Day donde los participantes podrán presentar sus propuestas ante inversores, empresas y expertos del sector. Los emprendedores contarán con el respaldo de un sello acreditativo INCIBE Emprende, así como la posibilidad de acceder a premios y alojamiento gratuito en espacios de coworking y viveros de empresas, favoreciendo así el crecimiento y consolidación de sus ideas.