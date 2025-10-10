Villaquilambre suma teatro a su escuela de adultos

La escuela de educación de adultos de Villaquilambre inicia la próxima semana un nuevo curso en el que pone en marcha por primera vez un taller de teatro, que contará con una decena de alumnos. El taller se reforzará con las visitas al teatro San Francisco para presenciar diversas obras. El objetivo de las actividades de la educación de adultos es posibilitar a los mayores el acceso a oportunidades formativas que en algunos casos no han disfrutado por sus circunstancias personales, además de ser un vehículo de socialización de este colectivo.

El programa es gratuito para los usuarios y ya se han inscrito 42 alumnos y 7 de Matallana de Toríoen un proyecto en el que se tratan temas de actualidad, historia de León, flora y fauna autóctona, temas generalistas como literatura o cine, así como aplicaciones prácticas de novedades legislativas que afectan al día a día de los usuarios. La escuela se desarrolla en Villaquilambre y Villaobispo de las Regueras de octubre a mayo y la alfabetización digital es lo más demandado. Aborda la gestión de la tarjeta del Sacyl o la obtención del bono para el transporte Buscyl. El programa, que incluye visitas y excursiones culturales, tiene un presupuesto de 15.756 euros.