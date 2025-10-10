Las Casas de León en Asturias y Madrid fortalecen lazos con sus usuarios por San Froilán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los ecos de San Froilán llegaron a las Casas de León en Asturias y Madrid, que celebraron con gran entusiasmo y participación la festividad del patrón de la diócesis de León, como parte de las tradiciones más profundas de la provincia. No hubo beso al manto de La Virgen del Camino ni tirón de nariz al santo, pero sí mucha emotividad.

En la de Asturias hubo hasta cocido. En la de Madrid, misa solemne presidida por el vicario castrense del Ejército del Aire y del Espacio, José Obrador, acompañado del seminarista Javier Boco.

La ceremonia, cargada de simbolismo y devoción, fue acompañada por el Coro Alborada. Los asistentes participaron en la interpretación del Himno de León, cantada con un sentimiento de orgullo.

A continuación, el grupo de «Danzas de Maragatería» ofreció una vibrante muestra de bailes tradicionales leoneses y llenó el salón principal de color y folclore leonés.

No faltó un ágape con productos típicos de León, entre ellos vino, cecina, embutidos y otros manjares que enriquecieron el encuentro.