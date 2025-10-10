El PP apura a Courel para que lleve a Puente el «hachazo» de obra pública

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León se pregunta si el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, pedirá explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la reducción del 88% de la licitación de obra pública del Gobierno de España en la provincia de León durante los ocho primeros meses del año. Un porcentaje que los populares consideran un «hachazo», la más alta de las nueve provincias de Castilla y León, lo que demuestra, una vez más, que «León es una provincia invisible para el Gobierno de Pedro Sánchez».

"Cómo va a justificar el PSOE de León estas cifras», señalan desde el PP en relación a los datos publicados recientemente por la Cámara de Contratistas de Castilla y León y que hacen recordar a los populares los «compromisos incumplidos durante años» por parte del Gobierno Central. No en vano, señalan desde el PP de León que entre enero y agosto se licitaron actuaciones del Gobierno por importe de 27,3 millones de euros, un 88% menos que en el mismo período del pasado año. En contraposición, añadieron, la Junta de Castilla y León ha licitado obras y servicios por importe de 68,7 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,5 veces la inversión de la Administración General del Estado.

El PP de León censuró, además, el «silencio» de la Unión del Pueblo Leonés ante esta situación, lo que demuestra la «doble vara de medir» que tiene ante la Junta y el Gobierno de Pedro Sánchez. «La reunión de próximo día 16 será un gran momento para que la UPL, a través del vicepresidente primero de la Diputación, Roberto Aller, denuncie los reiterados incumplimientos del Gobierno con la provincia», señalan desde el PP.

Entre ellos, citaron las autovías entre León y Valladolid, la Ponferrada-Orense, la llegada del tren de Feve a la ciudad de León, el soterramiento de la ronda en la zona de los Hospitales, el cierre de la LE-30, el desarrollo logístico de Torneros, la ronda de Ponferrada y la falta de inversiones en el ramal noroeste del Corredor Atlántico con el lazo del Manzanal como principal escollo. «Muchos están incluidos en el acuerdo de Gobierno de 2019 firmado por el PSOE y la UPL para gobernar la Diputación», concluyó el PP.