El Incibe saca a la calle la seguridad en las redes para los más jóvenes

Un escape room que pone a prueba los conocimientos en seguridad digital, una zona de gamificación con juegos y espacios formativos sobre distintos temas, son algunas de las propuestas que la próxima semana tendrán a su disposición los jóvenes leoneses, a través del roadshow del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que organiza esta actividad coincidiendo con la celebración del Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información (Enise).

Se trata de un camión que despliega un aula itinerante de 200 metros cuadrados, que ofrece actividades de distinto tipo tanto en el interior como en el exterior. Se centra en actividades accesibles sobre concienciación, formación y otras más lúdicas, para que los participantes, sobre todo niños y jóvenes, puedan «divertirse a la vez que aprenden a navegar de forma segura por la red», señalan desde el instituto.

Por ejemplo, los visitantes participan en un escape room a través de distintas situaciones en las que se pondrán a prueba sus conocimientos en seguridad digital; y también se ofrece una zona de gamificación (aprendizaje divertido) con minijuegos en tablets.

En la parte del espacio formativo se imparten píldoras muy breves sobre temas como contraseñas seguras, privacidad en internet, mediación o controles parentales.

En el exterior

En la parte exterior del camión se organizan juegos de gran formato, o consultas al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad del Incibe. Para ello los participantes cuentan con una cabina habilitada.

La actividad (denominada #ExperienciaIncibe) estará ubicada en la explanada frente a la Delegación Territorial e la Junta de Castilla y León, en la avenida Reyes Leoneses, del martes 14 al sábado 18 de la próxima semana. Y el horario de visita libre del público es por las tardes de 16.30 a 19.30, mientras que por las mañanas acudirán centros educativos para realizar una ruta organizada por las actividades. El sábado los horarios libres son de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

El objetivo de esta iniciativa, que es itinerante por toda España y que ya participó en las actividades del Enise el año pasado, es "incrementar la capacitación y divulgar la ciberseguridad de una manera lúdica y divertida. Se destina a los ciudadanos en general, aunque presta especial atención a los menores y su entorno.

Casi 120.000 personas de todo el país han participado ya en estas actividades, que ha visitado casi 300 localidades. Además de los menores, participan también familias y empresas.

De martes a viernes la visita es libre por las tardes, y el sábado tanto en horario de mañana como de tarde, delante de la Junta