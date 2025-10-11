Exigen para el Sagrado Corazón más enfermeros y fisioterapeutas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato de Enfermería Satse en León denuncia que el Centro de Educación Especial Sagrado Corazón ha experimentado en los últimos cursos un incremento continuado de alumnos con necesidades educativas específicas sin que se haya ampliado la plantilla de enfermeros y fisioterapeutas. Además, advierten de que esta situación supone «una grave vulneración de los derechos de los menores» y exige a la Dirección Provincial de Educación que incremente de forma inmediata la relación de puestos de trabajo en este centro.

El curso pasado, las familias ya se manifestaron porque la demanda de alumnado en este centro había aumentado en los últimos curso un 40% y que en este curso se quedarían sin ser atendidos casi una veintena de estudiantes ante la falta de espacios adecuados y del personal necesario.

Satse subraya que los profesionales de Enfermería y Fisioterapia son recursos básicos y esenciales para garantizar el desarrollo, la autonomía personal y la adecuada integración educativa de los escolares con necesidades especiales, por lo que resulta imprescindible dimensionar estas plantillas en función del crecimiento del alumnado y de las necesidades reales del centro.

La falta de espacio en el Sagrado Corazón, explican, ha obligado a trasladar a varios de sus alumnos al Colegio Javier de León, centro de Primaria que carece de los recursos humanos necesarios para atenderles; entre ellos un fisioterapeuta, lo que —recalcan— agrava aún más la situación. Satse denuncia que todavía no se ha ofertado la cobertura de este puesto a través de la bolsa de trabajo, una omisión que considera inaceptable. Una decisión que se tomó tras las protestas ante el centro con las que las familias exigían ampliar las instalaciones para que el alumnado pudiera recibir una atención digna y adaptada a sus necesidades.