Los pendones ondearán por San Froilán el 26 en la playa de Gijón

San Froilán y La Virgen del Camino se celebran allí donde un leonés esté y en el caso de los que han emigrado a Asturias, los actos tendrán lugar del 21 al 26 de octubre organizados por la Casa de León en Asturias, con sede en Gijón. El gran acto tendrá lugar el día 26, cunado la Asociación de Pendones Reino de León enarbolará las grandes enseñas, como se hace también por las calles leonesas, para honrar a los patrones de los leoneses, San Froilán y la Virgen del Camino. Además, el día viernes 24 se inaugurará también la Feria de Productos de León, que abrirá en la plaza Mayor.

A las 12.00 horas comenzará la recepción de los pendones en la plaza Mayor de Gijón, junto al Ayuntamiento, y después comenzará el desfile que fusionará la música asturiana de la mano de las gaitas junto con la leonesa, a través de diferentes grupos, por el paseo del Muro de San Lorenzo. La jornada finalizará con una comida social en el Hotel Begoña Park.

Desde el 21 hasta el 26, la Casa de León en Asturias ha organizado una serie de actos, que comenzarán a las 19.30 horas, como diferentes actuaciones. El pregón, el día 21 a cargo del catedrático de Derecho de la Universidad de León Javier Fernández-Costales.