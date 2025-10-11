Jardín y deporte al aire libre en Puente Castro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León avanza con los trámites para la ejecución de las obras de reurbanización del entorno del Pabellón Polideportivo de Puente Castro con la puesta en marcha de una nueva zona ajardinada que, además, estará dotada de instalaciones deportivas al aire libre y que supondrán una inversión de 294.016 euros. La Junta de Gobierno Local adjudicó las obras a la empresa Globalia Urbanismo Integral, que tendrá seis meses para la adecuación y urbanización del entorno del pabellón una vez se formalice el contrato. El nuevo parque se ubicará entre las calles Villareal y Rosalía de Castro y la avenida de la Lastra. El espacio contará con accesos mediante rampas por sus cuatro esquinas hacia una zona pavimentada interior, que albergará, además de la pista polideportiva existente, tres semi canchas de baloncesto, una mesa de pin pon, dos mesas de ajedrez, bancos y demás mobiliario urbano. El proyecto de los técnicos describe que esta actuación pretende aprovechar la acumulación de tierras resultado de la urbanización inicial de la zona para crear una barrera visual entre el interior del parque y las calles circundantes mediante zonas verdes perimetrales y una zona estancial y de actividad interior. Las áreas de circulación se pavimentarán con hormigón lavado, lo que proporcionará al espacio un aspecto más natural con las ventajas de un escaso mantenimiento. En los laterales del área sobre la que se actuará se habilitarán zonas ajardinadas con especies arbóreas de arce pretendiendo que, en verano, dada la permeabilidad del terreno resultante, se reduzca el almacenamiento de calor. En ella se instarán mesas de picnic, generando un espacio de refugio urbano de vegetación y dotaciones deportivas. El área servirá también para otros usos sociales, como puede ser la celebración de eventos, por lo que dispondrá también de un punto cercano de toma de corriente para poder albergar eventos culturales, lúdicos o recreativos. Licencias de obras para 129 nuevas viviendas. Asimismo, la Junta de Gobierno de Local ha visto diversos expedientes relacionados con licencias de obras, aprobando dos nuevas que sumarán 129 viviendas en la ciudad. La primera de ellas es un proyecto de 70 viviendas en la avenida Emilio Hurtado. La segunda se trata de unas obras de 59 viviendas en La Lastra.