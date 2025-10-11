Otro atropello en el circuito urbano de Reyes Leoneses
El paso de cebra más concurrido de la avenida central de Eras suma otro incidente
El circuito urbano en el que se ha convertido la avenida de Reyes Leoneses acaba de sumar una nueva incidencia a una larga de lista de acontecimientos relacionados con el tráfico. El paso de cebra más concurrido del entorno, frente al centro comercial, añade otro atropello de un peatón al historial. Agentes de la policía local y una ambulancia del emergencias atendieron a la víctima en el lugar, desde donde fue evacuada al hospital de León para recibir la atención sanitaria que precisa.