Las e-consultas de dermatología agilizan la atención y ‘curan’ a 6.000 pacientes en 1 año

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y, en el caso de Dermatología, las e-consultas que funcionan desde hace un año han demostrado su utilidad para agilizar la atención a los pacientes e incluso para resolver casi de forma inmediata la mitad de los casos que llegan a los médicos de Atención Primaria.

De hecho, este sistema «en diferido o asíncrono», que permite un primer diagnóstico a través de fotografías de las posibles lesiones dermatológicas, ha «curado» a 6.000 leoneses desde octubre de 2024. El médico de cabecera remite las instantáneas que efectúa al paciente al servicio de Derma, donde los especialistas analizan las lesiones con alta probabilidad de malignidad en menos de una semana (7 días), y el resto de imágenes, en menos de un mes (30 días).

Y es que la teledermatología se ha convertido en la vía de entrada desde los centros de salud de Atención Primaria a la especialidad hospitalaria, gracias al trabajo coordinado de dermatólogos del complejo asistencial, médicos de familia y gestores que consensuaron un protocolo ágil, equitativo y seguro. En él se estableció que toda solicitud procedente de los centros de salud pasara primero por una agenda virtual, de modo que sólo se deriva con cita presencial los casos excepcionales». El médico de Primaria realiza una serie de fotografías clínicas y, en ocasiones, dermatoscópicas, que se incorporan a la historia clínica digital del paciente, junto con la interconsulta escrita. Los especialistas lo revisan y actúan.

Según Enrique González, responsable de los Centros de Especialidades Periféricas (CEP), esta innovación organizativa está logrando reducir el número de pacientes pendientes de una primera visita dermatológica, disminuir de forma significativa la demora media para esa primera valoración —especialmente en patología tumoral— y una resolución completa a distancia en aproximadamente el 45% de los casos. Para el 55% restante, la plataforma permite dirigir directamente al paciente a la consulta monográfica adecuada (bien sea quirúrgica, de linfomas cutáneos, psoriasis...) para evitar pasos intermedios y acortar los tiempos de forma notable.

Enrique González, coordinador de los CEPDL

«Todo ello redunda también en la mejora de la experiencia del paciente, así como en un uso más eficiente de los recursos clínicos», según el doctor, quien opina que «la retroalimentación diagnóstica y terapéutica que recibe el médico de familia refuerza su capacidad resolutiva y disminuye la necesidad de nuevas derivaciones». Las e-consultas se implantaron por la alta frecuencia de consultas dermatológicas que recibía Atención Primaria (más del 20%) y en aumento por el envejecimiento poblacional, por la necesidad de reducir los tiempos de espera para una primera consulta presencial y para evitar derivaciones innecesarias que se estiman en torno al 30%.

Las altas inmediatas tras una única consulta rondan el 50%. También se tuvo en cuenta la dispersión geográfica de la provincia y el perfil demográfico a la hora de ahorrar desplazamientos que muchas veces no eran necesarios para pacientes con afecciones banales o fácilmente resolubles en el primer nivel asistencial. Para la responsable del servicio de Dermatología del Hospital, la doctora Elia Samaniego, «esta modalidad permite filtrar las patologías que deben ser atendidas presencialmente y, sobre todo, priorizar aquellas que requieren diagnóstico y tratamiento en un corto plazo. Así se optimiza el tiempo y los recursos para quienes realmente lo necesitan sin dejar de atender al resto de pacientes derivados. También contribuye a garantizar la continuidad asistencial y a reforzar la formación y la comunicación entre Atención Primaria y Dermatología».

El estudio del MIR Linares demostró que, de media, un melanoma se extirpa 80 días antes si se deriva a través de teledermatología que por la vía presencial convencional. Samaniego y González coinciden en que este modelo es perfectamente replicable a otras especialidades basadas en imagen clínica, como Oftalmología, Rehabilitación o Endocrinología. Pero para ello son necesario acuerdos claros entre niveles asistenciales, agendas diferenciadas por prioridad y una infraestructura digital sólida.