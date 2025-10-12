El viernes, gran manifestación en Oviedo para exigir el fin del peaje de la AP-66

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Alianza por las Infraestructuras de Asturias ha fijado para las 17.30 horas del viernes en Oviedo la gran manifestación para exigir la elminación del peaje de la AP-66, la autopista que une León con el Principado.

El eslogan escogido es Asturias unida. Fin al peaje del Huerna y la marcha arrancará de la Estación del Norte de la capital asturiana y culminará en la plaza de la Escandalera, donde se procederá a la lectura del manifiesto que han consensuado las 25 organizaciones sociales, políticas y económicas que integran la plataforma, de la que también forma parte el propio Gobierno del Principado de Asturias.

La mesa general de la esta plataforma se reunirá previamente, según informan desde el propio Principado, en una sesión en la que el Gobierno de Asturias dará cuenta a todos los integrantes de los avances y actuaciones emprendidas en los ámbitos político, administrativo y jurídico orientados a la consecución del objetivo común, lograr la supresión definitiva del canon tras la setencia emitida desde Europa en la que se declaraba ilegal la prórroga del peaje.

En su reunión del 29 de septiembre, la Alianza por las Infraestructuras acordó una hoja de ruta consensuada en un manifiesto que recoge como compromisos la coordinación de actuaciones a todos los niveles para lograr la supresión del peaje, la movilización de la sociedad asturiana, el desarrollo de una estrategia integral, así como la defensa la legitimidad europea y la justicia histórica, remarcan desde el Principado.