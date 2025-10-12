La larga lista de atropellos en León suma los tres registrados en la funesta jornada de ayer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El circuito urbano en el que se ha convertido la avenida de Reyes Leoneses sumó ayer una nueva incidencia a una larga de lista de acontecimientos relacionados con el tráfico. El paso de cebra más concurrido del entorno, frente al centro comercial, añadió otro atropello de un peatón al historial. Agentes de la policía local y una ambulancia del emergencias atendieron a la víctima en el lugar, desde donde fue evacuada al hospital de León para recibir la atención sanitaria.

La víctima fue una mujer de 70 años y los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas. Tras recibir el avisió el servicio de Emergencias 112, se alertó a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Por otra parte, sobre las 17.50 horas de ayer, se produjo otro atropello. En esta ocasión, en la avenida de Doctor Fleming. La víctima fue una mujer de 62 que sufrió heridas leves, pero pocos minutos después, un patinete arrolló a una mujer de 68 años en la avenida Fernández Ladreda, a la altura de la rotonda del Carrefour, que también sufrió heridas leves.

En un mismo día, la capital leonesa sumó tres atropellos, que se suman a la larga lista que se acumula desde el pasado mes de agosto, que superan la veintena.

Por otra parte, un hombre y una mujer resultaron heridos en la tarde de ayer después de que el turismo en el que viajaban volcase en el kilómetro 25 de la carretera LE-512 a su paso por Valencia de Don Juan y quedasen atrapados en su interior.

El suceso ocurrió a las 15.22 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó a un equipo médico de Valencia de Don Juan y dos ambulancias soporte vital básico que se encargaron de trasladar posteriormente a los dos heridos, de unos 70 años, al Complejo Asistencial Universitario de León.