Otro atropello en León: un hombre de 90 y una mujer de 70, heridos graves en la Avenida República Argentina

El personal sanitario atendió en el lugar a los dos heridos que fueron trasladados posteriormente al hospital de León

Agencias

Un hombre de 90 años y una mujer de 70 han resultado heridos tras ser atropellados por un turismo en la Avenida República Argentina de León capital.

El suceso se produjo anoche en torno a las 22.20 horas en la intersección entre la citada avenida y la plaza de La Pícara Justina, según ha informado el servicio de emergencias 112 este domingo.

El 112 avisó del suceso a la Policía Local de León, a la Policía Nacional y a Sacyl que movilizó dos ambulancias.

El personal sanitario atendió en el lugar a los dos heridos que fueron trasladados posteriormente al hospital de León.

