Retos creativos en la Universidad para celebrar los Erasmus Days

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León se suma a la celebración internacional de los Erasmus Days 2025 con una actividad especial organizada en el marco del proyecto europeo Envihei (Student-centered learning for ENVIronmental sustainability at Higher Education Institutions), coordinado por la institución leonesa y financiado por el programa Erasmus+.

Con el lema Roots of Values, Seeds of Sustainability, la actividad tiene como objetivo destacar la conexión entre los valores fundamentales de la Unión Europea —respeto por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y derechos humanos— y las competencias verdes promovidas por el marco europeo GreenComp, que Envihei integra en la educación superior.

Durante las jornadas, que se celebrarán el jueves y el viernes en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, respectivamente, estudiantes, profesorado y personal de la institución académica leonesa participarán en retos creativos y dinámicas colaborativas que conectan los valores europeos con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social. En ambos centros, las actividades se realizarán de 10.00 a 13.00 horas.

Sociedad activa

La actividad busca reforzar el compromiso de la comunidad universitaria con una educación más sostenible, inclusiva y europea. A través de metodologías participativas, los asistentes explorarán cómo los valores de la Unión Europea actúan como las raíces que darán lugar a las semillas de una ciudadanía activa, responsable y comprometida con un futuro más verde y justo, informan desde la institución académica.

La Universidad de León cuenta este año con 409 alumnos internacionales a través del programa Erasmus +. El grueso de los estudiantes proceden de Italia, con 163 alumnos, seguidos de los llegados de Polonia y Portugal. De hecho, gran parte de ellos llegan a Ingenierías y Económicas, donde se celebrarán estos actos de la mano de Envihei.