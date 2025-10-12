Un millón de euros de la Junta para 61 proyectos contra la violencia machista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ya ha resuleto la convocatoria de 2025 de las subvenciones destinadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia machista, por la que financiará 61 proyectos por una cuantía total de 1.065.249 euros. Los beneficiarios directos, es decir, quienes van a desarrollar e implementar los proyectos, son las entidades del tercer sector junto a las federaciones o clubes deportivos y las universidades en sus líneas específicas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informó ayer de que las ayudas tienen como finalidad avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en distintos ámbitos y sectores, continuar con la erradicación de la violencia de género y conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, especialmente las víctimas.

Estas subvenciones se estructuran en diez líneas programáticas agrupadas en dos grandes categorías: las cuatro primeras están dirigidas a financiar proyectos de formación, valoración, asesoramiento e intervención con víctimas de la violencia machista para la recuperación de su autonomía; y las seis restantes están centradas en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en distintos ámbitos, entre ellos, el universitario.

En lo que respecta a los proyectos presentados, la línea que mayor número ha recibido ha sido la destinada a la prevención de las agresiones sexuales, enmarcada en el área de lucha contra la violencia de género, con 23 proyectos valorados. En el ámbito de la igualdad, las más demandadas han sido las dirigidas a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, y a la promoción de la igualdad en el medio rural, ambas con trece proyectos valorados.

La aportación total de la Junta ha sido de 1.065.249 euros correspondiendo a las diez líneas programáticas. La cuantía individual asignada a cada entidad beneficiaria ha correspondido al cien por cien del presupuesto aceptado del proyecto presentado, teniendo en cuenta el orden de prelación resultante de la puntuación obtenida según los criterios de valoración. La cuantía concedida a cada proyecto no ha superado, de acuerdo con la previsión de la convocatoria, el 33% del crédito asignado a cada línea, para garantizar el desarrollo de varios proyectos en cada una de ellas.

Calidad técnica

En el conjunto de la convocatoria, se han financiado 29 proyectos de atención a víctimas y prevención de la violencia de género y agresiones sexuales y 32 en el área de promoción de la igualdad en el deporte, medio rural, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad y universidades.

Los proyectos seleccionados destacan por su calidad técnica y por la adecuación de sus objetivos a la finalidad de la convocatoria. Las actuaciones objeto de subvención se ejecutan en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.