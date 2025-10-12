Peregrinación a La Virgen para abrir el curso escolar

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los alumnos del Colegio Divina Pastora, desde tercero de Primaria hasta segundo de Bachillerato, cumplieron con la tradicional peregrinación a la Basílica de La Virgen del Camino, una cita muy esperada con la que se dio la bienvenida al nuevo curso escolar. La actividad congregó a más de quinientos estudiantes, acompañados por sus profesores y familiares, en un ambiente de entusiasmo y fraternidad. El recorrido comenzó en el propio colegio y tras la caminata marcada por la convivencia y el buen humor, los jóvenes peregrinos de Pastorinas hicieron una pausa en el parque cercano a la Basílica antes de participar en la Eucaristía, presidida por el sacerdote José Sánchez, quien siempre acompaña al colegio.