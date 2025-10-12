La labor de la Guardia Civil en los incendios de este verano en León protagoniza la fiesta del Pilar

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León, con 1.300 agentes, celebra hoy su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto que ha tenido lugar en la plaza de San Marcos, la primera vez que este evento se celebra fuera del acuartelamiento de Fernández Ladreda o del CHF.

El jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil en Castilla y León, el general de brigada José Antonio Fernández de Luz de las Heras, ha remarcado la implicación de los guardias civiles en los incendios que asolaron la provincia este verano, cuando los agentes “alargaron sus jornadas y renunciaron a sus vacaciones para auxiliar a los ciudadanos”. Por este motivo incidió en el “apoyo a los afectados y su trabajo sin descanso”, además de en el papel de la Unidad Móvil de Atención al Ciudadano, que se desplazó por las localidades en las que no hay cuartel para que sus vecinos pudieran poner las denuncias de los daños sufridos en sus casas o en sus fincas.

En la misma línea se manifestó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, valoró “la ternura, apoyo y humanidad” de la Guardia Civil en sus diferentes intervenciones y “su entrega y apoyo “ en los incendios del verá “cuando miles de vecinos tuvieron que abandonar sus casas y allí estaban ellos, un brazo firme y una voz tranquilizadora, que cuidó de los pueblos cuando en ellos no había nadie. Ese trabajo no se olvidará, porque os entregasteis sin medir el riesgo y sin pedir nada a cambio”.

Tanto Fernández de Luz como Sen también pusieron en valor el papel de la cibercomandancia que se abrió este verano en el Incibe. De momento. Ya ha tramitado 6.000 denuncias, aunque como apuntaron ambos que irá ampliando sus funciones hasta llegar a la ciberdelincuencia.

La festividad de la Virgen del Pilar en San Marcos ha permitido a la ciudadanía sumarse a este acto, que contó con el homenaje a los caídos y la entrega de condecoraciones a guardias civiles pero también a personal civil como al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, Estalisnao de Luis Calabuig, la directora del centro Estrada, Yolanda del Canto, y también al miembro del Mando de Artillería de Campaña Luis Herrero y al guardia civil fallecido Miguel González Ramos, cuya condecoración recogió su viuda.

El desfile por la Condesa lo abrió un helicóptero y tras él pasaron los diferentes vehículos y la formación a pie.