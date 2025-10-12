Acordonan el patio de luces al que pretende tirarse el delincuente atrincherado que fue sorprendido robando y se niega a entregarse

Acordonan el patio de luces al que se quiere tirar el delincuente atrincherado en León.DL

El delincuente común, que fue sorprendido en la mañana del domingo cometiendo un robo en un bloque de viviendas de la calle Matanzas, ubicada en el barrio de Eras de Renueva, se mantiene atrincherado en lo alto del edificio y continua con su amenaza con de lanzarse al patio de luces del bloque número tres de la calle, después de que se hayan sofocado las llamas que ha provocado en el interior de uno de los inmuebles.

Dos psicólogos del servicio de atención de Sacyl un mediador de la Junta de Castilla y León, tratan de convencer inútilmente al sospechoso para que deponga su actitud.

También se ha analizado la posibilidad de colocar en el suelo un colchón de amortiguación, pero los bomberos han rechazado esta posibilidad, por entender que se puede inducir al lanzamiento al vacío del protagonista, circunstancia que podría tener consecuencias funestas.

Las circunstancias se han complicado por cuanto el individuo, en estado de drogadicción en el momento en el que cometió los hechos, ya se ha recuperado de los efectos de las sustancias, pero ahora necesita tomar la medicación para un tratamiento psiquiátrico al que se encuentra sometido y no es posible administrarle las pastillas.

Se trata de una persona con una larga hoja de antecedentes policiales y penales, perfectamente identificado por los policías que atienden la incidencia, que después de varias horas, tratando de negociar con él para que depusiera su actitud, han decidido poner el asunto en manos de los psicólogos especializados, circunstancia que de momento todavía no se ha conseguido.

El sospechoso había accedido a una de las viviendas para cometer robos de los habituales, y fue sorprendido, circunstancia que motivó una intervención policial de alto calado. A resultas de la actuación de los policías y al verse acorralado, ha accedido a una zona alta del bloque, un séptimo piso desde donde amenaza con lanzar sal al vacío en el caso de que los agentes no le permitan irse en libertad.