Cendón: “El PP vuelve a mentir sobre el transporte público y a demostrar su desprecio por León”

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha respondido con firmeza a las acusaciones de las diputadas del Partido Popular Ester Muñoz y Silvia Franco, a las que ha acusado de “mentir deliberadamente para confundir a los leoneses y esconder el fracaso político de su partido”.

“El PP intentó tumbar una ley buena para la gente, la Ley de Movilidad Sostenible, que mejora el transporte público y protege los derechos de los usuarios, especialmente en el medio rural. Fracasaron en el Congreso y ahora vuelven a su estrategia habitual: el bulo, la manipulación y el desprecio por León”, ha afirmado Cendón.

El líder socialista ha insistido en que “la Ley de Movilidad Sostenible no elimina ninguna parada” y ha recordado que tanto el texto legal como las declaraciones del Ministerio de Transportes son claros: “ningún municipio perderá su servicio de autobús”.

“El PP fabrica desinformación para desacreditar un avance histórico que garantiza la movilidad, da más margen a las comunidades autónomas y refuerza el compromiso del Estado con los pueblos. Si las autonomías no actúan, el Gobierno seguirá prestando el servicio”, ha añadido Cendón, quien ha recordado que fue el PP quien “recortó líneas, cerró estaciones y desmanteló servicios públicos”.

“El cinismo del PP no tiene límites: destruyeron el transporte público cuando gobernaron y ahora fingen preocuparse por los pueblos. León no olvida sus recortes”, ha advertido.

Ausencia del PP en la cumbre climática

Cendón también ha acusado la ausencia del PP en la cumbre contra la emergencia climática celebrada en Ponferrada, “una cita clave para avanzar en la protección del territorio, especialmente en una provincia que fue la más castigada por los incendios del pasado verano”.

El secretario provincial ha calificado esta actitud de “vergonzosa e irresponsable”. “Es inaceptable que el PP vuelva a dar la espalda al diálogo en un asunto tan grave. Mañueco y Quiñones demuestran de nuevo su desprecio por León y su falta de sensibilidad con la emergencia climática que ellos mismos agravaron con su inacción”, ha señalado.

“Después de permitir la mayor catástrofe medioambiental de nuestra historia, Mañueco y Quiñones no solo no aprendieron nada, sino que siguen escondiéndose. La Junta fue negligente antes, durante y después de los incendios, y hoy demuestra que su única estrategia es mirar hacia otro lado”, ha denunciado el dirigente socialista, que ha calificado a Juan Carlos Suárez-Quiñones como “el consejero desaparecido” y ha pedido su dimisión “por dignidad y responsabilidad política”.

Compromiso del Gobierno con León

El político leonés ha anunciado, además, que el próximo martes se debatirán en el Congreso las inversiones del Gobierno de España en la provincia, “un debate que volverá a poner de relieve la diferencia entre un Ejecutivo que cumple y un PP que recorta”.

“El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja con hechos, con presupuestos y con compromiso. León necesita soluciones, no ruido”, ha afirmado.

Inversiones y financiación pública para los talleres

El PSOE de León ha lamentado que, una vez más, el Partido Popular intente confundir a la ciudadanía y crear alarma sobre los talleres de RENFE en León, cuando la realidad es muy diferente: el Gobierno de España está invirtiendo, modernizando y garantizando su futuro.

El diputado nacional socialista ha explicado que, desde 2024, los talleres de RENFE en León han recibido nuevas inversiones, financiación pública y un incremento sostenido de su carga de trabajo, lo que demuestra el compromiso firme del Ejecutivo con la industria ferroviaria pública y con el empleo estable en la provincia.

Además, el proyecto del nuevo taller en Torneros forma parte de una planificación integral vinculada a la integración ferroviaria de León y San Andrés del Rabanedo, impulsada por SEPES y ADIF, que no solo busca mejorar la operatividad ferroviaria, sino también liberar espacios que permitan la creación de vivienda pública y nuevos desarrollos urbanos en beneficio de la ciudadanía.

Una integración que fue rechazada por el Ayuntamiento de San Andrés, lo que ha supuesto un freno temporal a un proyecto de transformación urbana, industrial y social concebido para generar empleo y oportunidades en el área metropolitana de León.

“El PP vuelve a mentir. Mientras ellos recortaron, desmantelaron servicios y paralizaron proyectos, el Gobierno de Pedro Sánchez está invirtiendo, ampliando carga de trabajo y garantizando el futuro de los talleres en León”, ha subrayado Javier Alfonso Cendón.

“Frente al ruido y los bulos del PP, hay hechos: más inversión, más empleo público y más vivienda asequible para los leoneses y leonesas”, ha finalizado.