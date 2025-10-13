Valverde llena su despensa energética con un 'cielo' de paneles solares

Las despensas energéticas de Valverde de la Virgen y Sariegos se están llenando gracias a la puesta en marcha de sus ambiciosos planes solares, que les permiten minimizar su factura y ser ejemplo en el alfoz de autosuficiencia eléctrica.

Hasta tal punto, que desde que el pasado 1 de junio Valverde puso a funcionar las 180 placas que tapizan el complejo polideportivo de La Virgen del Camino, este Ayuntamiento ha podido reducir de 5.500 euros a 1.100 la factura mensual de esas instalaciones, que incluyen las bombas que depuran el agua 24 horas, los dispositivos para calentar las piscinas de verano e interior y las luces del gimnasio, las pistas de fútbol 7 y las de pádel.

Con ese «cielo» solar, perfectamente integrado en la techumbre, este municipio del área metropolitana dispone de una capacidad para generar 97,2 kilowatios de potencia al día y satisfacer más del 75% de sus necesidades energéticas.

El sistema, actualmente, se ha configurado para producir solo la mitad, ya que aún faltan acometer las obras para canalizar la red hacia el colegio de la localidad y la biblioteca.

Otra de las grandezas del plan solar de Valverde es que el alcalde, David Fernández, puede llevar el control energético en su propio móvil y conocer en todo momento y en tiempo real la oscilación de generación, consumo y aporte del sobrante a la red. «Ahora estamos generando 34 kilowatios, cosumimos casi 25 y aportamos 8 a la red», explicó el pasado viernes.

El regidor no esconde el orgullo de poner este sistema solar en marcha, con financiación de 160.000 euros de la Junta a través de fondos europeos. «Con él, podemos alimentar una parte muy importante de nuestro consumo de electricidad de los edificios públicos, y eso redunda en una mejor gestión para los vecinos», indica. De momento no han incorporado acumuladores porque las baterías cuestan 100.000 euros, pero han constatado que «aprovechando desde las ocho de la mañana somos capaces de cubrir el 75% de nuestro consumo y metemos a la red el 23%. Cuando las baterías eficientes estén a precio, las compraremos, pero ahora son más caras que poner las placas». El edificio de la biblioteca y la escuela de música incorporarán 18 placas, el colegio público 90 paneles de 48,6 kilowatios, mientras el edificio Virca de la Tercera Edad y Unidad de Respiro gestionará 18.

En el caso del Ayuntamiento de Sariegos, la búsqueda de una energía limpia y barata con una factura mínima y reducidísimas emisiones de dióxido de carbono al aire le ha llevado a convertirse en el epicentro de un experimento internacional que mide la eficacia de los rayos del sol para abastecer de electricidad a los edificios de una forma más económica y menos contaminante, al haber sido elegido hace cuatro años como ratón de laboratorio por España, Reino Unido, Portugal y Finlandia.

Sariegos, comunidad sostenible de la UE desde 2021

Para cumplir su papel de «cobaya», en el tejado del Ayuntamiento de Sariegos funcionan 26 placas solares de 10 kilowatios cuyos rendimientos estudian las universidades, centros de investigación y empresas de cuatro países. La idea inicial es que los paneles generen 14.977 kilowatios de potencia al año, lo que producirá un autoabastecimiento entre el 55% y el 70%, además de evitar la emisión de 5.766 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera.

La monitorización definirá los parámetros que permitirán extrapolar los resultados a futuras sedes y programas comunitarios. El Ayuntamiento recibe de forma gratuita la energía que producen los paneles y la ha extenderlo a otros edificios mediante blockchain e inteligencia artificial. El proyecto en el que está embarcado se denomina Flexunity y está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.

Energía limpia

El paso a la energía limpia coloca a Sariegos desde finales de 2021 dentro de las denominadas comunidades de energía altamente progresivas y sostenibles que impulsa la UE, un grupo exclusivo de buenos hábitos que aprovecha los avances tecnológicos para abastecerse de la luz y el calor que se necesita en los edificios sin dañar al medio ambiente.

Están alineadas con el paquete legislativo europeo denominado Energía limpia para todos los europeos y formarán parte del panorama energético inteligente del futuro. Valverde de la Virgen también se suma a ese autoabastecimiento en el polideportivo y lo ampliará a su biblioteca, al colegio público de La Virgen del Camino y el Virca.