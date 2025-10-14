La Universidad de León moderniza la educación superior de los Balcanes

Publicado por Redacción Data Creado: Actualizado:

La Universidad de León, a través del grupo de investigación Edutools que lideran Mario Grande de Prado y Roberto Baelo, forma a cerca de medio centenar de docentes de países de los Balcanes Occidentales para modernizar la educación en Montenegro, Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Albania. El objetivo es impulsar lo que se conoce como una educación híbrida, es decir, combinar la educación tradicional con los recursos y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnológicas y siempre bajo los estándares de calidad europeos. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Blended Education in Western Balkans Universities, coordinado por la University of Aleksander Moisiu (UAMD, Albania).

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la institución académica leonesa, José Alberto Benítez Andrades, participó en el encuentro formativo y destacó que «refuerza la posición de la Universidad de León en procesos de transformación educativa y aporta valor directo a nuestra estrategia de internacionalización, conectando a la universidad con retos y oportunidades compartidas en Europa». Por otro lado, el colíder del proyecto Mario Grande de Prado explicó que el enfoque que plantean «combina evidencia empírica y capacitación docente para que las instituciones participantes implementen modelos blended sostenibles y alineados con la realidad de sus contextos».

Durante una semana el campus de Vegazana ha acogido un programa intensivo con sesiones de capacitación y talleres prácticos orientados al diseño de docencia híbrida. Los contenidos abordan accesibilidad y atención a la diversidad, metodologías activas y colaborativas, creación de materiales digitales (podcasts, vídeo y recursos multimedia) y procesos de orientación, tutorización y retroalimentación en entornos virtuales. Además, se celebraron reuniones de seguimiento, incluido el Comité de Garantía de la Calidad.

En el marco del proyecto europeo, junto a la formación, la Universidad de León ha coordinado la investigación y el análisis de situación y necesidades en los cuatro países, que sirven de base para el despliegue de los futuros programas. «La investigación sobre el terreno ha sido esencial para diagnosticar la situación y adaptar nuestras propuestas de formación, el diseño curricular y las propuestas metodológicas a necesidades reales, maximizando el impacto en aulas y titulaciones», subrayó el profesor Roberto Baelo Álvarez.

El consorcio europeo está integrado por las universidades Tampere University of Applied Sciences (Finlandia), la Universidad de León (España) y University West (Suecia), y a ocho instituciones de los Balcanes Occidentales: University of Aleksander Moisiu y University of Fan Noli de Albania; University of Mostar y University of Banja Luka de Bosnia y Herzegovina; University of Montenegro y University of Donja Gorica de Montenegro; University of Prishtina y University of Fehmi Agani de Kosovo, junto con los respectivos ministerios de educación.