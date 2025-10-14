El Aeropuerto sigue al alza tras el tirón del verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aeropuerto de León se desmarca a nivel autónimo con un crecimiento en el número de viajeros superior al 11%. De las cuatro instalaciones aeroportuarias de Castilla y León, tan sólo la de Salamanca tuvo el pasado mes de septiembre un balance positivo, con un 1,1% de pasajeros, ya que tanto Valladolid como Burgos perdieron actividad, según los últimos datos facilitados por Aena.

En total, el pasado mes de septiembre el aeropuerto de Valladolid registró 6.037 pasajeros y sufrió una caída del 58,5% respecto al mismo mes del año pasado. Un dato marcado por la salida de la compañía de bajo coste Ryanair. Sin el movimiento de esta compañía, León se aproxima en el mes de septiembre al volumen de actividad de Villanubla, con una diferencia de tan sólo una veintena de pasajeros. Eso sí, no se mantiene el sorpasso del pasado mes de agosto, cuando León casi dobla en pasajeros a Valladolid, que sufrió la fuga de Ryanair junto con los aeropuertos Vigo, Jerez y Tenerife Norte alegando las altas tasas aeroportuarias.

Por su parte, el aeropuerto de Salamanca transportó en el mes de septiembre a 4.014 pasajeros, un 1,1% más, y el de Burgos sólo a 19 pasajeros, lo que supone una caída del 91,9%.

En lo que se refiere al acumulado en lo que va de año, entre enero y septiembre, sólo ha perdido pasajeros el aeropuerto de Valladolid, con un descenso del 60,7% y un total de 59.689 pasajeros, mientras que por León han pasado 56.925 viajeros, un 18,6% más.

En el caso del aeropuerto de Salamanca ha llegado a los 21.736 viajeros, un 17,5% más, y el de Burgos a 2.413, un 1,4% o más respecto al acumulado de 2024. En cuanto a las operaciones registradas el pasado mes de septiembre, el aeropuerto de Burgos contabilizó 1.804, un 0,4% menos; el de Salamanca 1.035, un 34,1% más; el de Valladolid 486, un 21,7% menos, y el de León 350, un 11,2% menos.

Y en lo que va de año, entre enero y septiembre, el aeropuerto de Burgos ha realizado 14.740 operaciones, un 20,1% menos que el pasado año; el de Salamanca 7.957, un 12,3% más; el de Valladolid, 4.647, un 14,1% menos, y el de León, 3.076, un 14,4% más.