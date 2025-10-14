El Hospital sumará carros informatizados para medicar al paciente ‘a pie de cama’

Con casi ocho millones de unidades farmacéuticas dispensadas a todos los servicios del Hospital cada año, sobre todo, paracetamol, omeprazol, seguril y heparinas, proporcionar la pauta adecuada a cada paciente y sin confusiones requiere «hilar fino» cada día.

Por eso el complejo asistencial leonés va a dar un gran paso en la seguridad del paciente al estrenar carros informatizados unidosis que proporcionarán las medicinas correctas «a pie de cama» de los pacientes. Hasta ahora, las enfermeras acuden a las habitaciones del Hospital con un papel escrito donde figura qué tiene que tomar cada enfermo, pero con los nuevos carros dotados tecnológicamente, la profesional tendrá acceso a la historia clínica de cada paciente en una pantalla, apretará el botón del cajetín particular donde vienen los fármacos y antes de suministrarlos volverá a constatar digitalmente las cinco comprobaciones claves: si es el paciente correcto, el medicamento prescrito, la dosis adecuada, la vía y el horario correcto.

De modo que estos carritos cibernéticos permiten al Hospital dar un salto exponencial a la hora de la administración de medicamentos a los pacientes. El hecho de que toda la información del enfermo esté recogida de manera digital agiliza y acorta los procedimientos, y consigue administrar de manera más segura cualquier medicamento al disminuir los factores y eventos adversos asociados a los errores en el suministro de la medicación.

El asunto no es baladí porque en las plantas de hospitalización de León se atienden 265.213 estancias de enfermos.

La gerencia del complejo asistencial asegura que, con la próxima implantación del programa Cirus, «se está trabajando de manera coordinada para dotar a las unidades de los equipos informáticos necesarios que permitan a los profesionales prestar atención directa a pie de cama, garantizando así una asistencia más segura, eficiente y centrada en el paciente».

Las nuevas «mesas rodantes» se probarán en una de las unidades de Medicina Interna como experiencia piloto, de la mano del proyecto «Aplicación de la tecnología para implementar la calidad de cuidados y la seguridad del paciente hospitalizado», ara que el personal de enfermería optimice los procesos asistenciales.

Precisamente, fue el sindicato de enfermería Satse quien propuso el uso de estos carros computerizados, ya que gestionar los medicamentos en las plantas hospitalarias es una de las intervenciones enfermeras más habituales y consideran un avance poder estandarizar las normas de su correcta dosificación para asegurar la eficiencia asistencial.

Estos nuevos carros de medicación vienen equipados con un sistema informático que permite el acceso inmediato a la historia clínica de cada paciente por parte del personal de enfermería a la hora de conocer en todo momento qué medicamentos y qué dosis concreta necesita cada enfermo. Es un procedimiento para promover la administración segura de la medicación sin necesidad de la impresión de papel, favoreciendo la firma de la medicación en la historia clínica informatizada del paciente.

Pendientes de Sinfho y Hiss

El sindicato de enfermería Satse solicitó informatizar la gestión de citas en el Hospital con los programas Sinfho y Hiss para el servicio de rehabilitación y el Centro de Día, que aún carecen de ese avance y el orden de llamada de los pacientes se sigue realizando de forma manual. El complejo asistencial ya ha elevado la primera petición a la Gerencia Regional de Salud, ya que considera que el programa de gestión de agendas conocido como Sinfho Rehabilitación aportaría ventajas al centro hospitalario si se implanta. Una solicitud que se encuentra en la actualidad pendiente de resolución y a la espera de recibir la oportuna respuesta de Sacyl.

En cuanto al servicio de Hospital de Día, Satse considera que el libro de registro que se usa hasta la fecha «es un sistema obsoleto, de difícil gestión y carente de las garantías exigibles». El Hospital está analizando diversas alternativas para su sustitución y priorizará las que puedan ser implementadas de forma rápida y efectiva. Entiende que el programa Hiss, en fase de pilotaje, no se puede valorar aún su eficacia. En los últimos meses lo que sí se ha llevado a cabo en el Hospital de Día es un incremento de los puestos de tratamiento y personal.