El Sindicato Profesional de Policía aborda avances en León

El Sindicato Profesional de Policía celebra desde hoy y hasta el viernes su congreso en la capital leonesa. Se trata de cuatro intensas jornadas en la que participan los representantes de las diferentes autonomías como miembros natos de esta organización. En total, más de medio centenar de personas acudirán a este encuentro que, tal y como explica su presidente, el leonés Adolfo Medina, en el encuentro en la capital leonesa se abordarán dos ponencias concretas aborndan avances para los agentes policiales.

La primera se centra en la estrategia sindical, en proyectos organizativos del ámbito policial, como las reivindicaciones al Ministerio del Interior. «Uno de los problemas más graves en la actualidad es el catálogo de puestos de trabajo, que están en vigor desde 2008 y que sólo ha tenido pequeñas actualizaciones», señala Medina, para añadir la necesidad también de actualizar las dietas que perciben los agentes, «porque son las que se fijaron en 2005, cuando el coste de la vida ahora se ha disparado».

«La segunda ponencia se centrará en la actualización de los estatutos del sindicato, que son de 1978. Nuestra idea es actualizarlos, prácticamente al 100%, para modernizar y adaptarnos a las demandas de la sociedad actual», concreta el representante sindical, quien señala que el congreso del sindicato se celebra cada cuatro años y que el último tuvo lugar en Toledo.

En León, la inauguración oficial del encuentro del Sindicato Profesional de Policía será a las 16.30 horas en el Hotel Silken, con la presencia del subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, el alcalde José Antonio Diez y el diputado provincial José Pellitero.