Primer motorista herido de la semana: hoy en la Avenida de Europa

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico en León, a las 09.36 horas en la Avenida de Europa, en la rotonda de cruce con la ronda LE-20.

Ha sido en una colisión entre un turismo y una motocicleta, que dejó herido al motorista, un varón de 21 años, consciente, que se queja de heridas en un pie.

El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.