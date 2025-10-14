Diario de León

Primer motorista herido de la semana: hoy en la Avenida de Europa

Es un joven de 21 años y ha sido traslado al Hospital 

Archivo - Ambulancia Medicalizada de Sacyl.

Archivo - Ambulancia Medicalizada de Sacyl.

Miguel Ángel Zamora
Miguel Ángel Zamora
León

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico en León, a las 09.36 horas en la Avenida de Europa, en la rotonda de cruce con la ronda LE-20. 

Ha sido en una colisión entre un turismo y una motocicleta, que dejó herido al motorista, un varón de 21 años, consciente, que se queja de heridas en un pie. 

El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

