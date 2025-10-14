Atropellada cuando cruzaba un paso de cebra en Gran Vía de San Marcos
La mujer, de 64 años, ha sido trasladada al Hospital
Una mujer de 64 años ha sido víctima de un atropello en León, a las 10.18 horas. Ha ocurrido en Gran Vía de San Marcos, 18.
La herida cruzaba por un paso de cebra y ha sido golpeada por un turismo. Estaba consciente y se quejaba de un golpe en un brazo.
El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.