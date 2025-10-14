Atropellada cuando cruzaba un paso de cebra en Gran Vía de San Marcos

Una mujer de 64 años ha sido víctima de un atropello en León, a las 10.18 horas. Ha ocurrido en Gran Vía de San Marcos, 18.

La herida cruzaba por un paso de cebra y ha sido golpeada por un turismo. Estaba consciente y se quejaba de un golpe en un brazo.

El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.