Los trenes retoman la circulación tras el caos generado por un arrollamiento

La circulación y los tiempos de la vía de alta velocidad entre León y Madrid se ha visto afectada durante esta mañana tras un accidente por arrollamiento en Hornillos de Eresma, en la provincia de Valladolid, en el kilómetro 30 de la carretera VA-405, a la que se accede por un camino agrícola. El caos ferroviario generado durante la mañana ya se está resolviendo con el restablecimiento de la circulación de trenes tras la decisión de la autoridad judicial.

La intervención tras la incidencia, protagonizada por una persona en un punto de acceso no autorizado, tal y como describen fuente oficiosas de la compañía, tuvo efectos en la fluidez del tráfico de alta velocidad en esta línea que une Madrid y León.

Desde primera hora se han evaluado los efectos por retrasos generalizados medios de treinta minutos, si bien hay trenes que alcanzaron varias horas de retraso, además de alguno suspendido.

El ministro Óscar Puente, a través de X, aseguró que los trenes afectados fueron en aumento durante la mañana y que la Guardia Civil fue la encargada de autorizar el trasbordo de los pasajeros mientras que el tren del accidente fue apartado hacia Valdestillas.

Según la información proporcionada por Puente hubo al menos 14 trenes afectados. Tres de ellos no pudieron salir, que hacen su trayecto entre Valladolid y Chamartín y Chamartín y Gijón. Además, el tren Chamartín-Valladolid fue parado y los pasajeros fueron trasladados en autocar.

El Alvia inermodal de Chamartín quedó parado en Valladolid, mientras que en Segogia también se ha obligado a estacionar al AVE entre Murcia y Burgos. El tren de Alicante a Santander pudo circular por Albacete. En Viana también se paró el tren de Santander.

En circulación por vías alternativas se desplazó a los trenes de Gijón a Chamartín, de Irún a Chamartín. El AVE Valencia-León fue parado en Segovia, mientras que el Avlo Murcia-Valladolid circuó por Alicante. Todos estos datos corresponden al cuadro que el ministro ha difundido por X.

Se estimó en un inicio, alrededor de 500 pasajeros de León se han visto afectados, aunque a lo largo de la mañana se acumularon más. Según informó Renfe, quedaron afectadas relaciones desde Madrid con destino Valladolid, Salamanca, Asturias, Cantabria y Bilbao.