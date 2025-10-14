León exhibirá su obra cumbre del románico en Roma como representante único de España

León asentará un trocín del panteón de los Reyes en Roma. El calendario agrícola de la joya leonesa del románico se exhibirá en el nuevo museo que la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugurará este jueves con la presencia, entre otras autoridades, de la reina Letizia.

La reproducción de la obra, firmada por la restauradora Mari Carmen Paz, formará parte de la colección en la que participarán más de 200 países, cada uno de ellos con una única aportación, como adelantó este martes el alcalde de León, José Antonio Diez, junto al abad de la Real Colegiata de San Isidoro, Luis García Gutiérrez, y la directora del museo isidoriano, Raquel Jaén. En este crisol ideado por el organismo de Naciones Unidas en su sede de Roma, en coincidencia con su 80 aniversario, España lucirá el calendario agrícola gracias a la mediación del leonés Juan Prieto, representante permanente español ante la FAO, quien ya promovió el reconocimiento de Montañas de León como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) por el organismo internacional.

El alcalde incidió en que el proyecto se gestó durante su presencia en Roma como parte de la delegación del Dulce Nombre de Jesús Nazareno que participó en la gran procesión del Jubileo de las Cofradías, celebrada en la ciudad romana el pasado mes de mayo. En esta cita, se iniciaron los contactos, gracias a la mediación de Prieto, que terminaron por la presentación del calendario agrícola que "les dejó enamorados a todos", como desveló Diez, quien subrayó que se trata de "un orgullo para los leoneses, una importantísima noticia para la ciudad de León, para la historia de León y para España".

La relevancia de la inclusión del calendario agrícola del panteón de los Reyes de San Isidoro en este escaparate, por el que "pasarán decenas de miles de visitantes cada año", la ensalzó el abad del cabildo. García Gutiérrez mostró su "alegría por que León esté representado" por medio de esta obra cumbre del románico. "Es un honor estar en un museo de la FAO, que trabaja por algo tan importante", apostilló la Raquel Jaén, quien incidió no quiso desvelar, hasta que se haga de manera oficial este jueves, cómo se ha reproducido la obra que se exhibirá en Roma.