Un trozo de León en Roma: descubre el calendario agrícola de San Isidoro

León volverá a formar parte de Roma tras la próxima exhibición del calendario agrícola de la Basílica de San Isidoro en el nuevo museo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugurará este jueves.
La reproducción de la obra a cargo de Carmen Rodríguez Suárez se unirá a una colección en la que participarán más de 200 países.
El calendario agrícola de la Real Basílica de San Isidoro de León, uno de los más famosos del románico, se encuentra en el Panteón de los Reyes. En él se representan los doce meses del año a través de las labores agrícolas y de la vida cotidiana que se realizaban durante la Edad Media en la región. Cada mes se ilustra en un medallón, formando una tira continua en el intradós de un arco.
Mes de enero, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Un personaje calienta sus manos junto a un fuego, representando el frío invernal.
Febrero, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Se labra la tierra, preparando los campos para la siembra de la primavera.
Marzo, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Se podan las viñas, una tarea fundamental en el ciclo de la vid.
Abril, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Un personaje realiza trabajos relacionados con el pastoreo o la naturaleza, que resurge en este mes.
Mayo, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Se representa a un caballero halconero, lo que alude a la caza como actividad de la nobleza en la primavera.
Junio, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Se siega el heno para la alimentación del ganado.
Julio, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Los segadores, con una hoz, recogen la cosecha de cereal.
Agosto, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Es el momento de la trilla, en la que se separa el grano de la paja.
Septiembre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Se representa la vendimia, la recolección de la uva para hacer vino.
Octubre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Se representa la cría del cerdo.
Noviembre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
La matanza del cerdo se convierte en la labor principal del mes.
Diciembre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León
Un personaje se dispone a cocer el pan, fruto del trabajo del año