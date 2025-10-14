Un trozo de León en Roma: descubre el calendario agrícola de San Isidoro

Calendario agrícola ubicado en el Panteón de los Reyes en la Basílica de San Isidoro en León.RAMIRO

León volverá a formar parte de Roma tras la próxima exhibición del calendario agrícola de la Basílica de San Isidoro en el nuevo museo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugurará este jueves.

La reproducción de la obra a cargo de Carmen Rodríguez Suárez se unirá a una colección en la que participarán más de 200 países.

El calendario agrícola de la Real Basílica de San Isidoro de León, uno de los más famosos del románico, se encuentra en el Panteón de los Reyes. En él se representan los doce meses del año a través de las labores agrícolas y de la vida cotidiana que se realizaban durante la Edad Media en la región. Cada mes se ilustra en un medallón, formando una tira continua en el intradós de un arco.