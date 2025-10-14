Diario de León

Un trozo de León en Roma: descubre el calendario agrícola de San Isidoro

Las fotos del calendario agrícola de San Isidoro que brillarán en el nuevo museo de la FAO Roma

Calendario agrícola ubicado en el Panteón de los Reyes en la Basílica de San Isidoro en León.

Calendario agrícola ubicado en el Panteón de los Reyes en la Basílica de San Isidoro en León.

Redacción
León

León volverá a formar parte de Roma tras la próxima exhibición del calendario agrícola de la Basílica de San Isidoro en el nuevo museo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugurará este jueves.

La reproducción de la obra a cargo de Carmen Rodríguez Suárez se unirá a una colección en la que participarán más de 200 países.

El calendario agrícola de la Real Basílica de San Isidoro de León, uno de los más famosos del románico, se encuentra en el Panteón de los Reyes. En él se representan los doce meses del año a través de las labores agrícolas y de la vida cotidiana que se realizaban durante la Edad Media en la región. Cada mes se ilustra en un medallón, formando una tira continua en el intradós de un arco. 

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Mes de enero, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Un personaje calienta sus manos junto a un fuego, representando el frío invernal.
Calendario agrícola de San Isidoro en León

Calendario agrícola de San Isidoro en León

Febrero, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Se labra la tierra, preparando los campos para la siembra de la primavera.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Marzo, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Se podan las viñas, una tarea fundamental en el ciclo de la vid.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Abril, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Un personaje realiza trabajos relacionados con el pastoreo o la naturaleza, que resurge en este mes.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Mayo, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Se representa a un caballero halconero, lo que alude a la caza como actividad de la nobleza en la primavera.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Junio, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Se siega el heno para la alimentación del ganado.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Julio, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Los segadores, con una hoz, recogen la cosecha de cereal.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Agosto, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Es el momento de la trilla, en la que se separa el grano de la paja.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Septiembre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Se representa la vendimia, la recolección de la uva para hacer vino.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Octubre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Se representa la cría del cerdo.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Noviembre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

La matanza del cerdo se convierte en la labor principal del mes.
Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Calendario agrícola de San Isidoro en León.

Diciembre, representado en el Calendario agrícola de San Isidoro en León

Un personaje se dispone a cocer el pan, fruto del trabajo del año
