Despertar talentos: el negocio de la ciberseguridad se dispara sin suficientes profesionales

Un negocio cuyas cifras de actividad y facturación se disparan exponencialmente, y que sin embargo no encuentra suficientes profesionales formados (o en proceso de formación) para seguir este ritmo de crecimiento y exigencias. Es el panorama que se dibujó ayer en la inauguración de la 19ª edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y que cada año refuerza el posicionamiento de León como punto de encuentro de una cita internacional cada vez más destacada.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, inauguró ayer la nueva edición del Enise, que en esta ocasión reúne en el Palacio de Exposiciones de León a casi 200 expositores, y contará con más de 300 ponentes en las diversas actividades organizadas (de ellos el 40% mujeres). Un encuentro que espera superar la participación récord alcanzada el año pasado, que fue de 6.000 personas (4.000 presenciales y otras 2.000 vía streaming).

Hernando señaló en la inauguración del encuentro, que organiza decenas de actividades y encuentros de negocios hasta mañana jueves, que el sector de la ciberseguridad se encuentra en un momento de expansión excepcional, con una cifra de negocios que ronda los 3.000 millones de euros y que se multiplicará de forma importante en los próximos años.

Sin embargo, ha advertido el representante del Gobierno, las empresas del sector se encuentran con la enorme dificultad de encontrar a personas formadas para hacer frente a los retos industriales y de seguridad que se plantean. «El mercado demanda a muchas personas formadas en la materia, pero no damos abasto a formar tanta gente como necesitamos», lamentó. A la vez que llamó a despertar talentos tempranos en esta materia, y a superar la brecha de género.

En la inauguración intervinieron el alcalde de León, José Antonio Diez, quien destacó el proceso de modernización que ha vivido la ciudad en las dos décadas en las que se lleva celebrando el Enise; y el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, que incidió en la relevancia de León como centro de referencia internacional en de ciberseguridad.

El Enise refuerza su proyección internacional con más encuentros para cerrar negocios