Despertar talentos: el negocio de la ciberseguridad se dispara sin suficientes profesionales

Casi 200 stands muestran en el Palacio de Exposiciones de León los últimos avances en el Enise organizado por el Incibe

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en la apertura del Enise..

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, en la apertura del Enise.. 

Un negocio cuyas cifras de actividad y facturación se disparan exponencialmente, y que sin embargo no encuentra suficientes profesionales formados (o en proceso de formación) para seguir este ritmo de crecimiento y exigencias. Es el panorama que se dibujó ayer en la inauguración de la 19ª edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y que cada año refuerza el posicionamiento de León como punto de encuentro de una cita internacional cada vez más destacada.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, inauguró ayer la nueva edición del Enise, que en esta ocasión reúne en el Palacio de Exposiciones de León a casi 200 expositores, y contará con más de 300 ponentes en las diversas actividades organizadas (de ellos el 40% mujeres). Un encuentro que espera superar la participación récord alcanzada el año pasado, que fue de 6.000 personas (4.000 presenciales y otras 2.000 vía streaming).

Hernando señaló en la inauguración del encuentro, que organiza decenas de actividades y encuentros de negocios hasta mañana jueves, que el sector de la ciberseguridad se encuentra en un momento de expansión excepcional, con una cifra de negocios que ronda los 3.000 millones de euros y que se multiplicará de forma importante en los próximos años.

Sin embargo, ha advertido el representante del Gobierno, las empresas del sector se encuentran con la enorme dificultad de encontrar a personas formadas para hacer frente a los retos industriales y de seguridad que se plantean. «El mercado demanda a muchas personas formadas en la materia, pero no damos abasto a formar tanta gente como necesitamos», lamentó. A la vez que llamó a despertar talentos tempranos en esta materia, y a superar la brecha de género.

En la inauguración intervinieron el alcalde de León, José Antonio Diez, quien destacó el proceso de modernización que ha vivido la ciudad en las dos décadas en las que se lleva celebrando el Enise; y el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, que incidió en la relevancia de León como centro de referencia internacional en de ciberseguridad.

El Enise refuerza su proyección internacional con más encuentros para cerrar negocios

El análisis se vuelca en las implicaciones más sociales

Innovación, resiliencia y talento son los pilares de futuro del mundo de la ciberseguridad, y las tres áreas en las que se han organizado las decenas de ponencias y debates que se celebran durante estos tres días en León en el marco del Enise. Que este año amplía el encuentro a tres jornadas, y mañana prestará especial atención al Foro Social de Ciberseguridad, que pone el foco en los aspectos más urgentes que afectan a los ciudadanos y empresas en el ecosistema digital, como son el fortalecimiento de las pymes, el apoyo a los colectivos vulnerables, la protección de los menores y la captación de talento. Además la 19º edición del Enise refuerza su proyección internacional como centro de negocios, con el International Business Forum, volcado en las reuniones bilaterales entre empresas españolas y extranjeras del sector, y con 28 inversores participantes.
