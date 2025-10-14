Consulta los servicios mínimos establecidos por Renfe por la huelga general del 15 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diferentes organizaciones sindicales han convocado huelga general para el próximo 15 de octubre de 2025, afectando a la totalidad de los trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España. Así lo comunicó la Dirección General de Trabajo a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, tras preaviso de los sindicatos al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma los días 29 de septiembre y 3 de octubre.

Esta huelga general política determina paros parciales. Desde Renfe ya han comunicado que estos serán los servicios mínimos establecidos para la jornada: