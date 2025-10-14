Consulta los servicios mínimos establecidos por Renfe por la huelga general del 15 de octubre
La huelga por Palestina determina paros parciales
Diferentes organizaciones sindicales han convocado huelga general para el próximo 15 de octubre de 2025, afectando a la totalidad de los trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España. Así lo comunicó la Dirección General de Trabajo a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, tras preaviso de los sindicatos al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma los días 29 de septiembre y 3 de octubre.
Esta huelga general política determina paros parciales. Desde Renfe ya han comunicado que estos serán los servicios mínimos establecidos para la jornada: